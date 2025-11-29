Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

566 người chết vì lũ lụt tại các nước Đông Nam Á và Sri Lanka

Vi Trân
Vi Trân
29/11/2025 18:25 GMT+7

Lũ lụt và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề cho Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Sri Lanka khi số người chết đã tăng lên 566 người.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat ngày 29.11 thông báo số người chết do lũ lụt tại miền nam nước này đã tăng lên 162 người, theo AFP. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla gần biên giới Malaysia.

- Ảnh 1.

Các container đông lạnh được đưa đến bệnh viện ở Hat Yai ngày 28.11 để chứa thi thể nạn nhân lũ lụt Thái Lan

ẢNH: REUTERS

Nước lũ dâng cao đến 3 m và khiến nhiều người chết đến mức một bệnh viện địa phương phải chuyển thi thể vào các container đông lạnh do nhà xác không còn chỗ chứa, theo AFP.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã xin lỗi và nhận trách nhiệm về thiệt hại do đợt lũ lụt lịch sử này, cam kết sẽ dọn dẹp Hat Yai trong 2 tuần.

Nhiều biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại được triển khai, gồm khoản hỗ trợ 2 triệu baht (1,6 tỉ đồng) cho mỗi hộ mất người thân. Hơn 40.000 người trú nạn trong các trung tâm sơ tán và một số người đã về nhà.

Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo hơn 6.000 công dân nước này bị mắc kẹt do lũ lụt tại Hat Yai đã được giải cứu. Tại bang Perlis miền bắc Malaysia, 2 người thiệt mạng do nước lũ dâng cao.

- Ảnh 2.

Sạt lở đất chôn vùi ngôi nhà tại tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia)

ẢNH: AP

Tại Indonesia, đội cứu hộ đang gặp khó trong việc triển khai đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất do lũ lụt và sạt lở đất trên đảo Sumatra, nơi còn hơn 100 người mất tích. Đội cứu hộ đã tìm thấy 31 thi thể trong ngày 29.11 tại Bắc Sumatra, nâng tổng số người chết trên cả nước lên thành 279 người. Trong khi đó, tổng số người mất tích là 174, theo AP.

Ông Suharyanto, Giám đốc Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia dự báo số người chết có thể còn tăng lên do nhiều thi thể chưa được tìm thấy và nhiều người còn mất tích.

- Ảnh 3.

Người dân thủ đô Colombo (Sri Lanka) chống bè trong khu bị ngập lụt ngày 29.11

ẢNH: AP

Cũng trong ngày 29.11, các cơ quan chức năng Sri Lanka thông báo đợt lũ lụt và lở đất do bão Ditwah đã khiến 123 người thiệt mạng và 130 người vẫn còn mất tích. Số người chết dự báo còn tăng thêm do lực lượng chức năng chưa tiếp cận nhiều vùng bị ảnh hưởng.

Gần 44.000 người phải rời khỏi chỗ ở. Theo dự báo, bão Ditwah sẽ di chuyển đến bờ biển phía nam Ấn Độ vào ngày 30.11 trong khi Sri Lanka vẫn có mưa trong ngày 29.11.

Lũ dữ bao trùm Đông Nam Á, gần 200 người thiệt mạng

Lũ dữ bao trùm Đông Nam Á, gần 200 người thiệt mạng

Tính đến ngày 28.11, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Đông Nam Á đã vượt 180 người, khi chính quyền các nước chạy đua giải cứu người dân mắc kẹt và triển khai công tác cứu trợ trong bối cảnh nước lũ bắt đầu rút.

Đông Nam Á hứng lũ lụt nghiêm trọng

Áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Biển Đông, Đông Nam Á lũ lụt nghiêm trọng

