Thế giới

Lũ dữ bao trùm Đông Nam Á, gần 200 người thiệt mạng

Trí Đỗ
28/11/2025 17:11 GMT+7

Tính đến ngày 28.11, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Đông Nam Á đã vượt 180 người, khi chính quyền các nước chạy đua giải cứu người dân mắc kẹt và triển khai công tác cứu trợ trong bối cảnh nước lũ bắt đầu rút.

Trong suốt tuần qua, Indonesia, Malaysia và Thái Lan liên tiếp hứng chịu mưa lớn do bão, kết hợp với một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

- Ảnh 1.

Người dân tụ tập trong vùng nước lũ dâng cao ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan ngày 26.11.2025

ẢNH: AFP

Tại Thái Lan, chính phủ cho biết 87 người đã thiệt mạng ở 8 tỉnh miền nam, và tổng cộng hơn 3,5 triệu người bị ảnh hưởng. Nhà xác lớn nhất ở miền nam Thái Lan đã quá tải, buộc chính quyền địa phương phải huy động thêm 3 xe tải đông lạnh để chứa thi thể.

"Nhà xác đã quá tải, chúng tôi cần thêm nữa", bà Charn, quan chức nhà xác Bệnh viện Songkhla, nói với AFP ngày 28.11. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các xe tải đông lạnh trắng đậu kín trước tòa nhà bệnh viện.

Lũ lụt đã tàn phá đặc biệt nặng ở Hat Yai (Thái Lan), gần biên giới Malaysia, nơi nhiều khu dân cư bị nhấn chìm và người dân phải trèo lên mái nhà tránh nạn. Chính phủ Thái Lan ngày 28.11 thông báo đình chỉ Huyện trưởng Hat Yai vì bị cáo buộc ứng phó chậm trễ.

- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại một khu dân cư ở Meureudu, tỉnh Aceh (Indonesia) ngày 27.11.2025

ẢNH: REUTERS

Tại đảo Sumatra (Indonesia), một trong những khu vực bị tàn phá nhiều nhất, 94 người được xác nhận tử vong tính đến chiều 28.11, theo Reuters. Huyện Padang Pariaman (Tây Sumatra) ghi nhận 22 người chết và nhiều khu vực vẫn ngập sâu trên 1 m và lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận.

"Chúng tôi sắp cạn lương thực và nhu yếu phẩm", ông Muhammad Rais, 40 tuổi, cho biết. Ông buộc phải đưa gia đình lên tầng 2 trú tạm khi nước lũ dâng quá nhanh hôm 27.11.

Phát ngôn viên Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Abdul Muhari cho biết liên lạc tại nhiều khu vực trên đảo vẫn gián đoạn. Chính quyền địa phương đang nỗ lực sửa điện, dọn đường sau các vụ sạt lở và tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường không.

Tại Malaysia, 2 người đã thiệt mạng sau khi bão nhiệt đới Senyar đổ bộ đêm 27.11 trước khi suy yếu. Dù cường độ đã giảm, Cơ quan khí tượng Malaysia vẫn cảnh báo về mưa lớn, gió mạnh và biển động, nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã sơ tán 1.459 công dân mắc kẹt tại hơn 25 khách sạn ngập lụt ở Thái Lan và đang tiếp tục giải cứu khoảng 300 người còn lại.

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi mô hình bão, khiến mùa bão có thời gian kéo dài hơn, mưa dữ dội hơn và nguy cơ lũ quét, gió giật ngày càng trầm trọng.

Xem thêm bình luận