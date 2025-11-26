Số người chết do lũ lụt tăng, Thái Lan định điều trực thăng sơ tán bệnh nhân

Lũ lụt đã quét qua 9 tỉnh của Thái Lan và 8 bang ở nước láng giềng Malaysia, khiến cả 2 nước phải sơ tán gần 45.000 người, theo Reuters. Tại Indonesia, ước tính có ít nhất 8 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất trong tuần này, trong khi 1 người đã tử vong tại Malaysia.

Một khu vực ở huyện Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla của Thái Lan bị ngập nặng hôm 25.11

Ảnh: Reuters

Tại thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Thái Lan, một quan chức y tế công cộng cho biết trực thăng sẽ cung cấp thực phẩm và vận chuyển bệnh nhân ra ngoài sau khi tầng một của bệnh viện công đang điều trị cho 600 người, trong đó có khoảng 50 người đang được chăm sóc đặc biệt, bị ngập.

"Hôm nay, tất cả các bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt sẽ được chuyển ra khỏi Bệnh viện Hat Yai", Reuters dẫn lời ông Somrerk Chungsaman, một quan chức của Bộ Y tế Thái Lan. Ông Somrerk cho biết thêm số bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế tại bệnh viện vào khoảng 2.000 người và thuyền sẽ có thể chở thực phẩm khi nước rút.

Khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được huy động tham gia cứu hộ Hat Yai đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người bị mắc kẹt, theo phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat.

Hải quân Thái Lan thông báo trực thăng quân sự cũng đang vận chuyển máy phát điện đến bệnh viện, đồng thời đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh thiết bị được di chuyển lên mái nhà dưới bầu trời xám xịt.

Bộ Nội vụ Thái Lan thông báo lũ lụt trên khắp 9 tỉnh của Thái Lan đã ảnh hưởng đến hơn 980.000 ngôi nhà và hơn 2,7 triệu người. Giới chức thời tiết Thái Lan dự báo hôm nay sẽ có mưa rào rải rác và mưa lớn tại một số tỉnh phía nam, trong đó có Songkhla.

Quân đội Thái Lan, đơn vị phụ trách các nỗ lực cứu trợ hôm 25.11, cho hay các đoàn máy bay và xe tải đang vận chuyển thuyền đáy bằng và xuồng cao su về phía Hat Yai, cùng với vật tư y tế và nhân sự.