Thế giới

Thái Lan điều tàu sân bay cứu trợ người dân giữa trận lũ lịch sử

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/11/2025 14:55 GMT+7

Thái Lan chuẩn bị triển khai tàu sân bay và lực lượng cứu trợ đến phía nam nước này trong bối cảnh mưa lớn gây ra trận lũ nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và cản trở hoạt động cứu hộ.

Hải quân Thái Lan ngày 25.11 cho biết sẽ điều 14 tàu, trong đó có tàu sân bay Chakri Naruebet, trực thăng, đội y tế, vật tư và bếp ăn dã chiến có khả năng cung cấp 3.000 suất ăn/ngày. Tàu sân bay cũng có thể được sử dụng như bệnh viện nổi, theo báo The Nation.

Thái Lan điều tàu sân bay giải cứu người dân giữa trận lũ lịch sử - Ảnh 1.

Đội cứu hộ Thái Lan phân phát đồ tiếp tế cho người dân tại khu vực ngập lụt ở Hat Yai, tỉnh Songkhla ngày 24.11.2025

ẢNH: REUTERS

Nước lũ dâng cao tới 2 m đã nhấn chìm 9 tỉnh Thái Lan và lan sang 8 bang ở Malaysia. Ước tính 1,9 triệu người bị ảnh hưởng, trong khi cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn, lũ quét tiếp tục đến ngày 26.11.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit ngày 24.11 đã tới vùng Hat Yai (tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan) - nơi chịu thiệt hại nặng nhất - để nắm tình hình.

Một thành viên của nhóm tình nguyện Trung tâm cứu hộ Matchima tại Hat Yai cho biết: "Trong 3 ngày qua, đã có hàng nghìn cuộc gọi cầu cứu và những cuộc gọi khác yêu cầu cung cấp thực phẩm". 

Áp thấp nhiệt đới dự báo vào Biển Đông, Đông Nam Á lũ lụt nghiêm trọng

Chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân tại Hat Yai - nơi Thủ tướng Anutin Thái Lan Charnvirakul nhận định đây là trận lũ nghiêm trọng nhất trong 15 năm.

Truyền hình Thái Lan ghi lại cảnh dòng nước nâu chảy xiết qua các phố buôn bán và người dân phải bám vào thùng xốp nổi, trong khi thuyền cao su di tản người mặc áo phao. Nhiều ô tô bị nhấn chìm, một xe cứu hỏa bị bỏ lại giữa dòng nước.

Lũ lụt có thể gây gián đoạn cho ngành công nghiệp cao su của Thái Lan, một trong những nước sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất thế giới, theo Reuters. Cơ quan quản lý cao su của chính phủ Thái Lan ước tính mưa lũ có thể làm giảm sản lượng hơn 10.300 tấn.

Thái Lan điều tàu sân bay giải cứu người dân giữa trận lũ lịch sử - Ảnh 2.

Đội cứu hộ Thái Lan trên thuyền di chuyển qua một chiếc ô tô bị ngập trong nước lũ ở tỉnh Songkhla ngày 24.11.2025

ẢNH: AP

Trong khi đó, ở Malaysia, hơn 18.500 người đã sơ tán đến 126 trung tâm trú ẩn tại các bang phía bắc. Hình ảnh từ Sở cứu hỏa Malaysia cho thấy tại tiểu bang Perlis, các đội cứu hộ đã lội qua vùng nước ngập đến đầu gối để vào nhà, trong khi thuyền cứu hộ đưa người già đến nơi an toàn.

Trong bài đăng trên mạng Facebook, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết một đội cứu hộ đã được cử đến Kelantan - bang giáp với Thái Lan và chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ông kêu gọi người dân ưu tiên an toàn và tuân thủ lệnh sơ tán.

"Trong thời điểm khó khăn và thử thách này, tôi cầu nguyện rằng tất cả nạn nhân lũ lụt đều được ban cho sức mạnh, khả năng phục hồi và được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm", theo nhà lãnh đạo Malaysia.

