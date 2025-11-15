Nhà hàng gây bão khi thực khách dầm nước lũ ngắm cá bơi

Nhà hàng Pa Jit ở tỉnh Nakhon Pathom, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 30 km, đã gây bão mạng xã hội khi trở nên đắt khách ngay giữa mùa lũ.

Một con sông gần đó tràn bờ làm ngập nhà hàng, song đàn cá lớn cũng theo dòng nước bơi đến đây, và nhà hàng bỗng dưng trở thành một “hồ cá” khổng lồ.

“Tôi cứ nghĩ chắc chắn sẽ không có khách hàng nào cả, nhưng rồi một khách hàng đăng bài bảo ở đây có cá bơi quanh, thế là rất nhiều người đổ xô đến thử”, bà Pornkamol Prangprempree, chủ nhà hàng Pa Jit, cho biết.

Khách tới đây có thể cho cá ăn, chụp ảnh lưu niệm, cũng như được trải nghiệm cảm giác “mát-xa cá” ngay tại bàn. Bella Windy, 63 tuổi, đến nhà hàng vì bà muốn cảm nhận cá đang gặm chân mình. “Thông thường, nếu nước dâng cao, cá sẽ bơi đến đây. Trải nghiệm thiên nhiên ở đây là điểm nhấn của nhà hàng này và nó thu hút mọi người”, bà Windy nói.

Cô Chomphunuth Khantaniti, 29 tuổi, cho biết đã cùng gia đình đến đây. “Khi con tôi thấy cá, chúng sẽ bớt quấy khóc hơn. Tôi nghĩ ở Thái Lan thì chỉ có nơi này mới mang đến trải nghiệm nhìn thấy cá bơi như vậy”, cô nói.

Việc thu hút khách cũng khiến lợi nhuận kinh doanh ở nhà hàng Pa Jit tăng gấp đôi. Nhà hàng này có thể sẽ ngập thêm vài tuần nữa do thủy triều và mực nước dâng cao vào cuối mùa mưa.

Nhà hàng Pa Jit là một trong số ít những nơi có thể tận dụng lợi ích từ lũ lụt, dù vậy nhiều khu vực khác ở Thái Lan chịu tình cảnh ngập nặng nề. Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho hay kể từ cuối tháng 7, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng do lũ lụt. Trong ngày 14.11, giới chức Thái Lan báo cáo hơn 480.000 người ở 13 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.