Thái Lan bác tin hơn 100 người chết vì lũ lụt, lên phương án hỗ trợ dân

Bệnh viện Hat Yai ngập sâu 2 m nước ẢNH: FACEBOOK BỆNH VIỆN HAT YAI

Tờ Bangkok Post ngày 27.11 dẫn lời bác sĩ Wirot Yommuang, Giám đốc Bệnh viện Hat Yai (tỉnh Songkhla, Thái Lan) bác bỏ thông tin trên mạng cho rằng bệnh viện đến nay nhận khoảng 100 thi thể nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, trong bối cảnh bệnh viện này đang bị ngập nặng.

Bác sĩ này xác nhận có 14 bệnh nhân bệnh nặng đã qua đời trong 4 ngày đầu của đợt mưa lũ, hầu hết là người cao tuổi và những người được điều trị tại Đơn vị Chăm sóc tăng cường. Không ai trong số đó là người thiệt mạng do đợt mưa lũ.

Theo bác sĩ Wirot, bệnh viện chưa nhận thêm thi thể nào, còn 27 thi thể trong nhà xác bệnh viện là đã được đưa đến trước đợt thiên tai, và sẽ được chuyển đến Bệnh viện Songklanagarind ngay khi nước rút.

Hiện Bệnh viện Hat Yai bị ngập ít nhất 2 m nước và không thể tiếp cận bằng xe hay tàu thuyền. Bác sĩ Wirot cho biết ít nhất 80% bệnh nhân nặng đã được chuyển đến các bệnh viện khác, còn 250 bệnh nhân không nặng cũng sẽ được chuyển đến bệnh viện dã chiến tại Đại học Hoàng tử Songkhla và các bệnh viện ở những tỉnh lân cận.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết đã có 33 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ ở miền nam, với nhiều nguyên nhân khác nhau như bị điện giật, lở đất hoặc đuối nước.



Thiệt hại lớn

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn tại Thái Lan ước tính miền nam nước này có thể thiệt hại lên đến 25 tỉ baht (khoảng 20.500 tỉ đồng) nếu tình hình mưa lũ tiếp diễn trong một tháng.

Thiệt hại chủ yếu do gián đoạn hoạt động kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, bán lẻ và vận tải, cũng như trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm.

Một bệnh nhân nặng được chuyển viện tại Hat Yai hôm 26.11 ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Đại học Phòng Thương mại Thái Lan Thanavath Phonvichai ước tính thiệt hại 1-1,5 tỉ baht mỗi ngày do ngập lụt tại các khu vực kinh tế và du lịch ở 10 tỉnh miền nam. Nếu lũ kéo dài một tháng, ông ước tính thiệt hại sẽ lên tới 10-15 tỉ baht.

Phương án hỗ trợ

Theo một nguồn tin từ Bộ Tài chính Thái Lan, bộ này dự định hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà cửa, xe cộ của người dân bị ảnh hưởng lũ lụt bằng cách giảm thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas hôm 26.11 đã họp với các cơ quan trực thuộc để chuẩn bị một gói cứu trợ lớn cho nạn nhân lũ lụt.

Cuộc họp cân nhắc dùng nhiều nguồn để hỗ trợ người dân, ban đầu là dùng ngân sách khẩn cấp trung ương do tình hình cấp bách.

Trong giai đoạn phục hồi và tái thiết, người dân sẽ được hỗ trợ về sửa chữa và phục hồi. Trước đây, các biện pháp tương tự bao gồm cả sửa chữa nhà cửa và phương tiện, với các khoản vay phục hồi đặc biệt và khấu trừ thuế cho phép trừ chi phí sửa chữa khỏi thuế thu nhập cá nhân.

Giai đoạn tiếp theo sẽ là việc hỗ trợ doanh nghiệp và kinh tế địa phương ở các khu vực bị ảnh hưởng để phục hồi trong vòng 6 tháng đến 1 năm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính dự định thảo luận với các cơ quan liên quan về các biện pháp bảo đảm doanh nghiệp ở vùng bị ảnh hưởng có thể tiếp tục hoạt động, theo chỉ đạo của Thủ tướng.