Bà cụ sống lại trong quan tài khi sắp đưa đi thiêu tại Thái Lan

Bà cụ được đưa lên xe cấp cứu tại chùa ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 24.11 đưa tin một bà cụ 65 tuổi được phát hiện vẫn còn sống trong quan tài trước thời điểm đưa đi thiêu, sau khi được cho là đã tử vong vào đêm trước.

Sự việc xảy ra tại chùa Wat Rat Prakongtham ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan, được nhà chùa phát trực tuyến hôm 23.11. Trước đó, người thân đã đưa thi thể của bà cụ vào quan tài để thiêu, theo chương trình hỗ trợ mai táng của chùa.

Khi quan tài được mở ra để chuẩn bị bước cuối cùng trước khi thiêu, mọi người phát hiện rằng bà cụ vẫn đang cử động, cho thấy bà vẫn còn sống. Chưa rõ danh tính của bà.

Người em trai của bà cho biết gia đình từ tỉnh Phitsanulok đã đến nơi sau khi được các quan chức địa phương thông báo rằng bà mất vào tối 22.11.

"Tôi đã chăm sóc chị trong 3 năm. Các cán bộ nói rằng chị ấy đã mất. Mọi văn bản đã được ban hành, nên chúng tôi đặt chị ấy vào quan tài và đưa đến chùa để hỏa táng", người em kể.

Các nhân viên mai táng tại chùa kể rằng khi mở nắp quan tài, họ giật mình phát hiện bà cụ vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Sư trụ trì lập tức ra lệnh đưa bà cụ đến bệnh viện và cam kết với gia đình rằng chùa sẽ chịu mọi chi phí y tế.

Một bác sĩ sau đó xác nhận rằng bà cụ không hề có dấu hiệu ngừng tim hay suy hô hấp. Thay vào đó, bà được phát hiện đang bị hạ đường huyết nghiêm trọng, khi lượng đường trong máu xuống mức nguy kịch. Bệnh nhân lập tức được chữa trị và theo dõi y tế sát sao.