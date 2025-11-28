Đông Nam Á hứng lũ lụt nghiêm trọng

Lũ lụt gây ngập tuyến đường ở TP.Hat Yai, Thái Lan ngày 25.11 Ảnh: Reuters

Theo Đài ABC News ngày 27.11, tại Thái Lan đã có ít nhất 33 người chết vì mưa lũ. Bộ Nội vụ nước này cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng hơn 980.000 ngôi nhà và 2,7 triệu người. Nước lũ đã rút bớt trong ngày 27.11 nhưng vẫn còn một số khu vực vùng ngoại ô chưa thể tiếp cận.

Trên đảo Sumatra của Indonesia, mưa lớn gây lũ quét và lở đất khiến 34 người thiệt mạng và ít nhất 52 người mất tích, Đài Al Jazeera đưa tin.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho hay tình trạng mất điện và không thể liên lạc khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Tại Malaysia, giới chức cho hay một phụ nữ bị lũ cuốn thiệt mạng tại tỉnh Kelantan ngày 26.11. Trận lũ cũng đã khiến hơn 29.000 người ở Malaysia phải sơ tán, theo Tân Hoa xã.