Tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bị Hàn Quốc cấm vận

Việc áp dụng các biện pháp cấm vận nói trên là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giải quyết tình trạng tội phạm có tổ chức đang lan rộng trong khu vực, sau cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn khi tham gia một đường dây lừa đảo việc làm trực tuyến ở Campuchia. Vụ việc đã gây chấn động khắp Hàn Quốc, buộc chính phủ phải giải quyết vấn đề này, theo Yonhap.

Cảnh sát Hàn Quốc theo dõi những người Hàn Quốc bị giới chức Campuchia bắt giữ về cáo buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo mạng khi họ đang chờ lên máy bay tại sân bay quốc tế Techo ở tỉnh Kandal của Campuchia ngày 18.10 Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp đặt các biện pháp cấm vận đối với tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á. Các tổ chức lừa đảo và thành viên, dù trực tiếp hay gián tiếp, tham gia việc dụ dỗ và bắt cóc người Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Prince Holding Group của doanh nhân Campuchia Chen Zhi, và Huione Group, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Trong đó, Prince Holding Group bị tố là bên đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp hoạt động tại Khu phức hợp Prince và Khu phức hợp Mango ở Campuchia, nơi nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ bằng lời hứa hẹn về những công việc lương cao, theo Yonhap. Prince Holding Group đã bị Mỹ và Anh cấm vận.

Huione Group điều hành các ngân hàng và một nền tảng thanh toán bị tình nghi được các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng để rửa tiền. Huione Group đã bị Bộ Tài chính Mỹ xem là một tổ chức tài chính đáng lo ngại về rửa tiền.

Theo các biện pháp cấm vận, tài sản của những cá nhân liên quan tại Hàn Quốc, bao gồm cả việc nắm giữ tiền điện tử, sẽ bị đóng băng, và các giao dịch tài chính của họ tại Hàn Quốc sẽ bị hạn chế. Những cá nhân bị cấm vận sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Hai công dân Trung Quốc cũng bị cấm vận, trong đó có một kẻ cầm đầu một tổ chức lừa đảo hoạt động tại khu vực Bohai của Campuchia, và một thành viên của một nhóm tội phạm là nghi phạm chính trong vụ tấn công, giam giữ và giết chết sinh viên Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố: "Chính phủ đã và đang nỗ lực toàn diện để ứng phó với các tội phạm xuyên quốc gia gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của công dân chúng tôi. Chúng tôi đã tăng cường nỗ lực xóa bỏ tội phạm xuyên quốc gia và đang tham vấn với các quốc gia khác về vấn đề này".