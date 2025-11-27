Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bị Hàn Quốc cấm vận

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2025 17:12 GMT+7

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27.11 tuyên bố nước này áp đặt các biện pháp cấm vận đối với 15 cá nhân và hơn 100 tổ chức liên quan hoạt động phạm tội xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Việc áp dụng các biện pháp cấm vận nói trên là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giải quyết tình trạng tội phạm có tổ chức đang lan rộng trong khu vực, sau cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn khi tham gia một đường dây lừa đảo việc làm trực tuyến ở Campuchia. Vụ việc đã gây chấn động khắp Hàn Quốc, buộc chính phủ phải giải quyết vấn đề này, theo Yonhap.

Tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bị Hàn Quốc cấm vận- Ảnh 1.

Cảnh sát Hàn Quốc theo dõi những người Hàn Quốc bị giới chức Campuchia bắt giữ về cáo buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo mạng khi họ đang chờ lên máy bay tại sân bay quốc tế Techo ở tỉnh Kandal của Campuchia ngày 18.10

Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp đặt các biện pháp cấm vận đối với tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á. Các tổ chức lừa đảo và thành viên, dù trực tiếp hay gián tiếp, tham gia việc dụ dỗ và bắt cóc người Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Prince Holding Group của doanh nhân Campuchia Chen Zhi, và Huione Group, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Trong đó, Prince Holding Group bị tố là bên đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp hoạt động tại Khu phức hợp Prince và Khu phức hợp Mango ở Campuchia, nơi nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ bằng lời hứa hẹn về những công việc lương cao, theo Yonhap. Prince Holding Group đã bị Mỹ và Anh cấm vận.

Huione Group điều hành các ngân hàng và một nền tảng thanh toán bị tình nghi được các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng để rửa tiền. Huione Group đã bị Bộ Tài chính Mỹ xem là một tổ chức tài chính đáng lo ngại về rửa tiền.

Theo các biện pháp cấm vận, tài sản của những cá nhân liên quan tại Hàn Quốc, bao gồm cả việc nắm giữ tiền điện tử, sẽ bị đóng băng, và các giao dịch tài chính của họ tại Hàn Quốc sẽ bị hạn chế. Những cá nhân bị cấm vận sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Xác định nghi phạm chính vụ sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng ở Campuchia

Hai công dân Trung Quốc cũng bị cấm vận, trong đó có một kẻ cầm đầu một tổ chức lừa đảo hoạt động tại khu vực Bohai của Campuchia, và một thành viên của một nhóm tội phạm là nghi phạm chính trong vụ tấn công, giam giữ và giết chết sinh viên Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố: "Chính phủ đã và đang nỗ lực toàn diện để ứng phó với các tội phạm xuyên quốc gia gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của công dân chúng tôi. Chúng tôi đã tăng cường nỗ lực xóa bỏ tội phạm xuyên quốc gia và đang tham vấn với các quốc gia khác về vấn đề này".

Tin liên quan

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Tập đoàn Prince của doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí) tại Campuchia đã bác bỏ cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo.

Một sòng bạc ở Campuchia bị đột kích, 23 người nước ngoài bị bắt

Campuchia nói không thể đổ lỗi riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, kêu gọi phối hợp quốc tế

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc doanh nhân Campuchia Chen Zhi campuchia Prince Holding Group
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận