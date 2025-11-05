Đài Loan bắt 25 người liên quan tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 4.11, Văn phòng Công tố Khu Đài Bắc (Đài Loan) cho hay Tập đoàn Prince Holding Group bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia và rửa tiền bất hợp pháp thông qua các công ty vỏ bọc và mạng lưới kinh doanh trải dài ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Hãng tin CNA.

Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group Ảnh: PRINCE BANK

Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, cùng các đồng phạm vào ngày 8.10, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã bổ sung 3 công dân Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan vào danh sách bị cấm vận. Danh sách đó được công bố vào ngày 14.10.

Sau khi nhận được thông tin từ giới chức Mỹ, Văn phòng Công tố khu Đài Bắc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào ngày 15.10, phối hợp với văn phòng Đài Bắc của Cục Điều tra và Cục Điều tra Hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát Đài Loan để truy tìm dòng tiền và tài sản của Prince Holding Group tại vùng lãnh thổ này.

Vào sáng sớm 4.11, các điều tra viên và cảnh sát đã tiến hành 47 cuộc đột kích cùng lúc vào nhà riêng và văn phòng của các thành viên cấp cao thuộc Prince Holding Group và các công ty liên quan, tất cả đều có trụ sở tại Đài Bắc. Các công tố viên cho hay tổng cộng 25 nghi phạm đã bị bắt giữ và 10 nhân chứng đã được triệu tập để thẩm vấn.

Singapore tịch thu tài sản của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bị Mỹ truy tố vì lừa đảo

Ngoài ra, Tòa án Khu Đài Bắc xác nhận trong phán quyết được ban hành ngày 27.10 rằng tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới khoảng 4,53 tỉ Đài tệ, trong đó có 18 bất động sản, 48 chỗ đậu xe, 26 xe sang cùng 60 tài khoản ngân hàng trị giá 235,87 triệu Đài tệ.

Theo Cục Điều tra Đài Loan, Prince Holding Group đã điều hành nhiều trung tâm lừa đảo lao động cưỡng bức ở Campuchia, tham gia những âm mưu lừa đảo tiền kỹ thuật số và đánh bạc trực tuyến.

Số tiền thu được một cách bất hợp pháp này được chuyển thông qua các công ty vỏ bọc được thành lập ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đó được rửa tiền thông qua việc mua hàng xa xỉ và bất động sản để che giấu nguồn gốc phạm tội, theo Cục Điều tra Đài Loan.