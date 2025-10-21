Ông Trump nói gì về đánh giá khả năng Trung Quốc mạnh tay với Đài Loan?

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc. Trung Quốc không muốn làm [tấn công Đài Loan]", ông Trump nói với các phóng viên khi gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng ngày 20.10 Ảnh: Reuters

Nói về kế hoạch của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Đài Loan, ông Trump nói: "Điều đó không có nghĩa là Đài Loan không nằm trong tầm ngắm của ông ấy... nhưng tôi không thấy có gì xảy ra".

Không nói rõ sẽ cho phép sử dụng vũ lực để bảo vệ Đài Loan, ông Trump khẳng định Trung Quốc biết rằng Mỹ "là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới cho đến nay". "Chúng tôi có mọi thứ tốt nhất, và không ai có thể thay đổi điều đó. Và tôi hoàn toàn không thấy khả năng đó ở Chủ tịch Tập", ông Trump nói.

Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Tập trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai khi các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đến thăm Hàn Quốc vào cuối tháng này để tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Ông Trump cho hay ưu tiên của ông là đạt được một thỏa thuận thương mại "công bằng" với Trung Quốc. Ông Trump từ chối trả lời câu hỏi ông có từ bỏ sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan như một phần của thỏa thuận với ông Tập hay không.

"Tôi muốn đối xử tốt với Trung Quốc. Tôi thích mối quan hệ của tôi với Chủ tịch Tập. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời", ông Trump nói.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc cũng như Đài Loan đối với phát ngôn trên của ông Trump.

Ông Tập Cận Bình chúc mừng tân lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan

Hồi cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Trung Quốc có kế hoạch tấn công Đài Loan vào năm 2027 và cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào cũng có thể dẫn đến hậu quả tàn khốc cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới, theo Hãng tin Anadolu.

Theo luật pháp Mỹ, nước này có nghĩa vụ cung cấp vũ khí cho Đài Loan để tự vệ, nhưng Washington vẫn cố tình mập mờ về lựa chọn có sử dụng vũ lực để bảo vệ Đài Loan hay không.

Người tiền nhiệm của Tổng thống Trump là ông Joe Biden đã nhiều lần ám chỉ rằng ông sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ can thiệp nếu Trung Quốc có động thái về Đài Loan, theo AFP.