Thế giới

Ông Tập Cận Bình chúc mừng tân lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan

Vi Trân
Vi Trân
19/10/2025 19:46 GMT+7

Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng bà Trịnh Lệ Văn đắc cử chức Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan và kêu gọi thúc đẩy tái thống nhất hai bờ eo biển.

Bà Trịnh Lệ Văn (56 tuổi) đã được bầu làm Chủ tịch Quốc dân đảng (KMT) của Đài Loan vào ngày 18.10 và dự kiến nhậm chức vào ngày 1.11. Ông Tập Cận Bình đã gửi thông điệp chúc mừng trên cương vị Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Tân Hoa xã ngày 19.10.

Ông Tập Cận Bình chúc mừng tân lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan - Ảnh 1.

Bà Trịnh Lệ Văn phát biểu sau khi đắc cử chức Chủ tịch Quốc dân đảng tại Đài Bắc hôm 18.10

ẢNH: AP

Theo đó, ông Tập bày tỏ kỳ vọng hai đảng sẽ củng cố nền tảng chính trị chung và đoàn kết đại đa số người dân Đài Loan để tăng cường giao lưu và hợp tác, thúc đẩy phát triển chung và tái thống nhất đất nước.

Đáp lại, bà Trịnh không nhắc đến việc thống nhất với Bắc Kinh nhưng cho rằng hai bên bờ eo biển Đài Loan đều là "thành viên của dân tộc Trung Hoa" và hai đảng nên tăng cường trao đổi và hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, phấn đấu vì lợi ích tốt nhất của nhân dân hai phía.

KMT thất bại trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hồi năm 2024 nhưng cùng với đảng Nhân dân Đài Loan nắm giữ nhiều ghế nhất trong Viện Lập pháp tại hòn đảo.

KMT có truyền thống ủng hộ quan hệ gần gũi với đại lục và là đối tác đối thoại ưu tiên của Bắc Kinh. Trung Quốc đại lục từ chối đối thoại với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức và đảng Dân Tiến.

Bà Trịnh Lệ Văn từng là nhà lập pháp. Bà đã đánh bại 5 ứng cử viên, gồm thị trưởng Hác Long Bân của thành phố Đài Bắc để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 18.10.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, bà kêu gọi Đài Loan thể hiện sự chân thành và thiện chí nhằm giảm bớt đối đầu và khác biệt xuyên eo biển, đảm bảo không có xung đột nữa. "Tôi tin rằng đây là trách nhiệm chung của toàn bộ các đảng chính trị tại Đài Loan", bà Trịnh nói, theo hãng CNA.

