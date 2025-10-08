Ứng viên Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ có quan điểm thế nào về Đài Loan?

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 7.10, ông John Noh, hiện là Phó trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phụ trách Đông Á, cho hay ông ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái về việc Đài Loan chi 10% GDP cho phòng vệ. "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Đài Loan cần phải làm tròn trách nhiệm của mình, chi trả và tăng chi tiêu phòng vệ", ông Noh phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, theo báo The Washington Times.

Ông John Noh hiện là ứng viên cho vị trí Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Trong khi đó, các quan chức Đài Loan nói rằng việc tăng chi tiêu phòng vệ lên 10% GDP là không khả thi về mặt tài chính. Chính quyền Đài Loan đã chi khoảng 2,45% GDP cho phòng vệ vào năm 2025 và dự kiến chi 3,32% vào năm 2026.

Trong tháng trước, Tổng thống Trump đã hoãn duyệt gói vũ khí trị giá 400 triệu USD cho Đài Loan khi ông đàm phán thương mại và thuế quan với Trung Quốc, đồng thời dự kiến có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, theo tờ The Washington Times.

Khi được hỏi về việc tạm dừng vận chuyển vũ khí cho Đài Loan, ông Noh cho hay nếu được phê chuẩn, ông sẽ đưa ra đề xuất và khuyến nghị tốt nhất của mình để tìm ra những cách sáng tạo nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Đài Loan.

"Nhưng Đài Loan hoàn toàn cần phải làm tròn trách nhiệm của mình, chi tiêu nhiều hơn, tăng chi tiêu phòng vệ và sở hữu những năng lực bất đối xứng phù hợp nhất để đối phó một viễn cảnh tấn công", ông Noh nhấn mạnh.

Từ năm 2015 - 2025, Quốc hội Mỹ đã được thông báo về hơn 28 tỉ USD trong các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Quốc hội Mỹ đã phàn nàn rằng phần lớn vũ khí và thiết bị đã bị trì hoãn do sản xuất chậm và thời gian giao hàng kéo dài.

Ông Noh cho rằng Đài Loan cần phải thực hiện những cải cách đáng kể về huấn luyện, huy động lực lượng, phối hợp quân sự - dân sự, củng cố cơ sở hạ tầng và tăng cường an ninh mạng. "Vì vậy, ngoài vấn đề vũ khí, còn rất nhiều việc Đài Loan có thể và phải khẩn trương thực hiện để chuẩn bị đối phó một kịch bản tấn công tiềm tàng".

Cũng theo ông Noh, việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn với các lực lượng thông thường và hạt nhân, được hỗ trợ bởi năng lực chiến tranh mạng và chiến tranh không gian, là đáng báo động và chưa từng có về tốc độ và quy mô. "Đây là đợt tăng cường quân sự nhanh chóng nhất và lớn nhất kể từ Thế chiến 2", ông Noh nói.

Trong văn bản trả lời các câu hỏi của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Noh nhấn mạnh ông hoàn toàn cam kết với chính sách nước Mỹ trên hết và hòa bình thông qua sức mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đài Loan cũng như Trung Quốc về phát ngôn trên của ông Noh.

