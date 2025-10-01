Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đài Loan không đồng ý sản xuất 50% chip tại Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
01/10/2025 10:47 GMT+7

Phó viện trưởng Hành chính viện Đài Loan Trịnh Lệ Quân hôm nay 1.10 tuyên bố Đài Loan 'sẽ không đồng ý' sản xuất 50% chất bán dẫn của mình tại Mỹ.

"Tôi muốn làm rõ rằng đây là ý tưởng của Mỹ. Nhóm đàm phán của chúng tôi chưa bao giờ cam kết chia đôi việc sản xuất chip theo tỷ lệ 50-50", Phó viện trưởng Hành chính viện Đài Loan Trịnh Lệ Quân nói với các phóng viên tại Đài Bắc, theo AFP.

Bà Trịnh nhấn mạnh: "Xin hãy yên tâm rằng lần này chúng tôi không thảo luận về vấn đề này, và chúng tôi sẽ không đồng ý với điều kiện như thế".

- Ảnh 1.

Một nhà máy chế tạo của Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) ở thành phố Cao Hùng (Đài Loan)

Ảnh: Reuters

Bà Trịnh đưa ra tuyên bố trên sau khi trở về từ Washington D.C, nơi bà nói rằng các cuộc đàm phán về thuế quan của Mỹ đối với các lô hàng của Đài Loan "đã đạt được một số tiến triển".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Bộ Thương mại Mỹ lẫn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đối với tuyên bố trên của bà Trịnh.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu trên kênh truyền hình News Nation rằng đề xuất của Mỹ với Đài Loan sẽ là chia đôi việc sản xuất chip, theo Reuters.

Nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới hiện nay là Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), có trụ sở chính ở Đài Loan. TSMC đang đầu tư 165 tỉ USD để xây dựng các nhà máy sản xuất chip tại tiểu bang Arizona của Mỹ, nhưng phần lớn hoạt động sản xuất của tập đoàn này vẫn sẽ diễn ra tại Đài Loan, theo Reuters.

Đài Loan đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất thỏa thuận thuế quan với Washington, sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế tạm thời 20%, khiến các nhà sản xuất của hòn đảo này lo ngại.

Nhu cầu tăng cao đối với công nghệ liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy thặng dư thương mại của Đài Loan với Mỹ, khiến vấn đề này trở thành mục tiêu nhắm đến của ông Trump, theo AFP.

Hơn 70% hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ là công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm cả chip, theo thông báo do chính quyền Đài Loan đưa ra hôm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan Chip Mỹ TSMC Thuế quan Bán dẫn
