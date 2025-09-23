Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Rộ tin nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc về phát triển chip cho vũ khí bị bắt

Văn Khoa
Văn Khoa
23/09/2025 17:25 GMT+7

Ông Úc Phát Tân, nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc về phát triển chip cho các hệ thống vũ khí, đã bị cơ quan chống tham nhũng bắt giữ, theo South China Morning Post ngày 23.9.

Thông tin nhà khoa học Úc Phát Tân bị bắt do công ty Zhejiang Great Microwave Technology của ông đưa ra, theo tờ South China Morning Post.

Trong một thông báo được công bố trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng Hải hôm 22.9, Great Microwave Technology cho hay công ty "ngày 21.9 đã nhận được thông tin từ gia đình của ông Úc Phát Tân, người kiểm soát và chủ tịch thực tế của công ty, rằng ông Úc đã bị Ủy ban Giám sát Hoàng Thạch áp dụng các biện pháp bắt giữ".

Rộ tin nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc phát triển chip cho vũ khí bị bắt - Ảnh 1.

Nhà khoa học Trung Quốc Úc Phát Tân thành lập Công ty Zhejiang Great Microwave Technology vào năm 2015

Ảnh: Chụp màn hình South China Morning Post

Great Microwave Technology khẳng định dù ông Úc "tạm thời không thể hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là chủ tịch", công ty vẫn sẽ hoạt động bình thường với "các giám đốc và ban quản lý cấp cao khác vẫn thực hiện nhiệm vụ của họ một cách bình thường".

Thông báo của Great Microwave Technology không cung cấp thêm chi tiết. Ủy ban Giám sát Hoàng Thạch, một chi nhánh địa phương của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc tại thành phố Hoàng Thạch thuộc tỉnh Hồ Bắc, chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc, theo South China Morning Post.

Ông Úc còn là giáo sư danh dự tại Trường Hàng không và Vũ trụ thuộc Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu. Ông là chuyên gia về công nghệ vi sóng và tần số vô tuyến sóng milimet và đã vượt qua các rào cản kỹ thuật trong lĩnh vực truyền thông, định vị và công nghệ radar.

Ông Úc thành lập Công ty Zhejiang Great Microwave Technology vào năm 2015. Trong báo cáo thường niên năm 2024, công ty cho biết họ là nhà cung cấp chính các bộ thu phát tần số vô tuyến và chip cho liên lạc không dây, mạch tích hợp quản lý năng lượng cho liên lạc vệ tinh và radar giám sát mục tiêu trong không gian, cũng như các hệ thống vi mô cho liên kết dữ liệu, theo South China Morning Post.

Trung Quốc 'cấm cửa' chip AI của Nvidia?

