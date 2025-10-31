Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Singapore thu giữ tài sản trăm triệu USD của doanh nhân Campuchia Chen Zhi

Tú Quyên
Tú Quyên
31/10/2025 17:15 GMT+7

Cảnh sát Singapore đã tịch thu tài sản trị giá 150 triệu SGD (khoảng 115 triệu USD) liên quan doanh nhân người Campuchia Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, người gần đây bị Mỹ và Anh truy tố hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Cụ thể, cảnh sát Singapore đã thu giữ một khối lượng tài sản lớn vào ngày 30.10, bao gồm các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt với tổng giá trị ước tính hơn 150 triệu SGD do nghi ngờ dính tới tội rửa tiền và làm giả giấy tờ. 

Cảnh sát Singapore cũng ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản và nhiều tài sản quan trọng khác gồm du thuyền, 6 chiếc ô tô, nhiều chai rượu hạng sang liên quan đến doanh nhân người Campuchia Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, theo báo Straits Times ngày 31.10.

Singapore thu giữ tài sản trăm triệu USD của doanh nhân Campuchia Chen Zhi - Ảnh 1.

Du thuyền bị cảnh sát thu giữ

Ảnh: Cảnh sát Singapore

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và cảnh sát cho biết ông Chen cùng những người liên quan khác hiện không có mặt tại Singapore.

Chiến dịch này diễn ra ngay sau khi Anh và Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối Prince Holding Group. Tập đoàn này bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm vào nạn nhân trên toàn cầu.

Theo tờ Straits Times, Prince Holding Group tự giới thiệu là một tập đoàn đa quốc gia với các dự án bao gồm các khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Vào năm 2024, cảnh sát Singapore cho biết họ đã nhận được thông tin từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRO) về các hoạt động tài chính bất thường liên quan đến ông Chen và Prince Holding Group. Theo phía Singapore, do các hoạt động tội phạm đều được thực hiện ngoài phạm vi lãnh thổ Singapore nên các cảnh sát đã liên hệ hợp tác hỗ trợ với các đối tác nước ngoài.

Straits Times dẫn lời ông David Chew, Giám đốc Phòng Thương mại của Lực lượng cảnh sát Singapore, cho biết “Vụ việc này liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia phức tạp và quy mô lớn, lợi dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tài chính trên nhiều khu vực pháp lý”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, các đơn vị tình báo tài chính và các đối tác trong nước để đấu tranh chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức và mạng lưới rửa tiền”, ông Chew khẳng định.

'Không thể đổ lỗi một mình Campuchia' về lừa đảo trực tuyến

Theo Channel News Asia, tội rửa tiền theo Điều 54 của Đạo luật thu giữ lợi ích từ tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác của Singapore (CDSA) năm 1992 có mức phạt tù tối đa 10 năm hoặc phạt tiền tối đa 500.000 SGD. Nếu nặng hơn, người phạm tội sẽ phải chịu cả hai hình phạt. Với tội làm giả tài liệu có mục đích lừa đảo theo Điều 468 của Bộ luật Hình sự Singapore, người vi phạm sẽ bị phạt tù lên đến 10 năm và phạt tiền.

Campuchia nói không thể đổ lỗi riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, kêu gọi phối hợp quốc tế

Campuchia nói không thể đổ lỗi riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, kêu gọi phối hợp quốc tế

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak, không thể đổ lỗi cho riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, vì đây là vấn đề xuyên quốc gia và cần có sự phối hợp quốc tế để đối phó.

