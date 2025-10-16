Campuchia lên tiếng vụ chủ tịch 'đế chế lừa đảo' bị Mỹ, Anh truy tố

"Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính phủ Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông Chen, nhưng trước tiên, chúng tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ để chống lại ông ấy", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết ngày 15.10.

Ông Sokhak khẳng định Tập đoàn Prince Holding Group đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự các công ty lớn khác đang đầu tư vào quốc gia này, theo AP.

Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group ẢNH: PRINCE BANK

Phát ngôn viên này cũng cho hay việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn phù hợp với luật pháp. Theo ông Sokhak, Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng.

Ông Sokhak nhấn mạnh: "Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", song nói thêm rằng chính phủ Campuchia không cáo buộc Prince Holding Group hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh ngày 14.10 đã công bố lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince Holding Group, gọi đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Chính phủ Mỹ ngày 14.10 đã tịch thu hơn 14 tỉ USD bitcoin, đồng thời cáo buộc ông Chen Zhi âm mưu lừa đảo trực tuyến, dung túng cho hành động bạo lực với nhân công, hối lộ quan chức nước ngoài và rửa tiền qua các hoạt động như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố: "Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm chống lại nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng toàn cầu". Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg gọi ông Chen là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng toàn cầu".

Tại London, chính phủ Anh đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của ông Chen, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro (13,9 triệu USD) ở Bắc London, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro (116 triệu USD) tại thành phố London và nhiều căn hộ cao cấp trên khắp thủ đô.

Ông John Wojcik, nhà nghiên cứu mối đe dọa cấp cao của Infoblox (Mỹ), nhận định hành động chung của Mỹ và Anh đánh dấu một cuộc tấn công lớn vào một trong những doanh nghiệp tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất ở Đông Nam Á, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa.

Ông Chen vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, ông Chen có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Prince Holding Group trước đây đã phủ nhận việc tham gia vào các hoạt động lừa đảo và chưa bình luận về những thông tin mới nhất.