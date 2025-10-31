Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia nói không thể đổ lỗi riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, kêu gọi phối hợp quốc tế

Khánh An
31/10/2025 09:45 GMT+7

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak, không thể đổ lỗi cho riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, vì đây là vấn đề xuyên quốc gia và cần có sự phối hợp quốc tế để đối phó.

Campuchia không thể bị đổ lỗi riêng cho lừa đảo trực tuyến quốc tế - Ảnh 1.

Hai nghi phạm liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Kandal (Campuchia) hôm 17.10

ẢNH: AP

Tờ Khmer Times ngày 31.10 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak cho biết giới chức Campuchia luôn hành động đầy đủ và cam kết trấn áp các hành vi lừa đảo trực tuyến, thông qua việc tiếp nhận khiếu nại, tiến hành điều tra và thực thi pháp luật.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Đài CNA đưa tin cảnh sát Singapore bắt giữ 34 người có liên quan một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động từ Campuchia. Trong số này, 27 người là công dân Singapore và 7 người là công dân Malaysia. Bản tin cho biết các nghi phạm thuộc một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đặt trụ sở tại Campuchia.

Tướng Sopheak hoan nghênh việc hợp tác với Singapore và các quốc gia khác nhằm cùng nhau đấu tranh chống tội phạm mạng và tội phạm liên quan đến công nghệ, nhấn mạnh rằng lừa đảo trực tuyến là vấn đề xuyên quốc gia cần có sự phối hợp quốc tế.

"Không thể chỉ đổ lỗi cho riêng Campuchia. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác để trấn áp hiệu quả các hành vi lừa đảo trực tuyến. Chính phủ Campuchia không ủng hộ những tội phạm như vậy vì chúng làm tổn hại hình ảnh của đất nước. Khi xảy ra vấn đề, các cơ quan chức năng của chúng tôi luôn nỗ lực xử lý và khôi phục danh tiếng cho Campuchia", ông phát biểu.

Xác định nghi phạm chính vụ sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng ở Campuchia

Ông Sopheak cho biết thêm rằng nhà chức trách Campuchia tiếp tục hành động kiên quyết chống lại các hoạt động lừa đảo trực tuyến, thông qua các chiến dịch chủ động và hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài.

Các chiến dịch gần đây đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ đáng kể. Ngày 28.10, cảnh sát bắt giữ 65 nghi phạm tại Phnom Penh và tỉnh Kampot. Theo cáo buộc, các nghi phạm này điều hành các đường dây lừa đảo tình cảm trực tuyến nhằm vào nạn nhân ở nước ngoài.

Trong một chiến dịch truy quét phối hợp khác có sự tham gia của các nghị sĩ Hàn Quốc, cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ 86 công dân nước ngoài tại một địa điểm ở quận Por Senchey (Phnom Penh).

Số liệu chính thức công bố ngày 15.10 cho thấy Campuchia đã bắt giữ 3.455 người nước ngoài từ ngày 27.6 đến 14.10 về cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh và 17 tỉnh. Trong đó, 75 người bị cáo buộc là cầm đầu hoặc đồng phạm đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án.

Về hợp tác khu vực ngày càng tăng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhất trí vào ngày 27.10 sẽ thành lập Nhóm công tác chung Campuchia - Hàn Quốc trong tháng tới, nhằm tăng cường phối hợp chống tội phạm mạng và các hành vi vi phạm khác có liên quan công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Campuchia cũng đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống buôn bán ma túy và lừa đảo trực tuyến, sau khi có báo cáo cho thấy các nạn nhân Mỹ đã thiệt hại hơn 10 tỉ USD do các đường dây lừa đảo trong khu vực gây ra.

Trong cuộc hội đàm tại Malaysia ngày 27.10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm đối phó với các vụ lừa đảo nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia lừa đảo lừa đảo trực tuyến Hun Manet Khieu Sopheak
