Thế giới

Campuchia sắp bước vào giai đoạn đào kênh Phù Nam Techo

Khánh An
Khánh An
23/10/2025 11:18 GMT+7

Bộ Giao thông và Công chính Campuchia cho hay dự án kênh đào Phù Nam Techo sắp bước vào giai đoạn đào kênh và sẽ hoàn thành vào năm 2028 theo kế hoạch.

Campuchia sắp bước vào giai đoạn đào kênh Phù Nam Techo - Ảnh 1.

Điểm đầu của kênh đào Phù Nam Techo tại tỉnh Kandal

ẢNH: BỘ GIAO THÔNG VÀ CÔNG CHÍNH CAMPUCHIA

Tờ Khmer Times ngày 23.10 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Giao thông và Công chính Campuchia Phan Rim cho hay dự án kênh đào Phù Nam Techo sẽ bước vào giai đoạn đào kênh khi nước rút, có thể vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

"Dự án kênh Phù Nam Techo không có thay đổi và đang được thực hiện theo đúng thời gian của từng giai đoạn", theo ông Rim.

Vị phát ngôn viên cho biết thêm rằng dự án hạ tầng quy mô lớn này - một trong những công trình phát triển đường thủy đầy tham vọng nhất của Campuchia - hiện đang trong giai đoạn đánh giá và giải quyết tác động.

"Việc giải quyết các tác động phải được thực hiện theo cơ chế giải quyết tác động của chính phủ, do Bộ Kinh tế và Tài chính chủ trì, với sự tham gia của các cán bộ kỹ thuật thuộc Bộ Giao thông và Công chính, cơ quan quản lý đất đai và người dân", ông phát biểu.

Hiện đội phụ trách giải quyết tác động đang làm việc tại khu vực 2, thuộc tỉnh Kandal, tiến hành khảo sát và đo đạc chi tiết các công trình cũng như đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Đội ngũ này đã tiến hành phỏng vấn và lấy dấu vân tay của các hộ dân bị ảnh hưởng tại huyện Koh Thom, đồng thời tổ chức các diễn đàn để phối hợp trực tiếp với cộng đồng địa phương.

Ông Rim khẳng định tiến độ thi công tổng thể vẫn không thay đổi và dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Campuchia nói dự án kênh đào Phù Nam Techo đúng tiến độ, chuẩn bị giai đoạn 2

Kênh được thiết kế cho tàu có tải trọng đến 3.000 tấn, đi qua bốn tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Ông Rim mô tả đây là một "dự án mang tính lịch sử" sẽ góp phần đáng kể nâng cao năng lực vận tải đường thủy và năng lực cạnh tranh kinh tế của Campuchia.

Phát ngôn viên này nhấn mạnh rằng con kênh sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối trực tiếp sông Mê Kông với biển, giúp cải thiện luồng hàng hóa và thúc đẩy thương mại trong khu vực.

Ông cho biết thêm, dự án kênh Phù Nam Techo là một "sáng kiến tầm cao" thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của cựu Thủ tướng Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện.

Vào tháng 4, chính phủ Campuchia công bố chi tiết thỏa thuận hợp tác công - tư (PPP) trị giá 1,15 tỉ USD giữa các doanh nghiệp Campuchia và Trung Quốc để phát triển dự án kênh đào.

