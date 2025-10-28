Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Myanmar bắt hơn 10.000 người nước ngoài nghi liên quan lừa đảo trực tuyến

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/10/2025 16:30 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố đã bắt giữ hơn 10.000 người nước ngoài trong năm nay vì nhập cảnh trái phép để tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Bộ Thông tin Myanmar ngày 28.10 cho biết tính đến ngày 27.10, đã có hơn 10.100 người bị bắt giữ trong chiến dịch do Myanmar, Trung Quốc và Thái Lan phối hợp để truy quét các trung tâm lừa đảo, AFP đưa tin.

Trong đó, có khoảng 9.340 người đã được hồi hương và chính quyền cũng đã sắp xếp hồi hương những người còn lại.

Myanmar bắt hơn 10.000 người nước ngoài nghi liên quan lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Tại con sông giữa biên giới Thái Lan - Myanmar, những người bị cáo buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo được đưa lên phà tại tỉnh Kayin (Myanmar) để hồi hương về Thái Lan hồi tháng 2

ẢNH: AFP

Động thái này diễn ra giữa bối cảnh quốc tế đề nghị chính quyền Myanmar mạnh tay để xóa sổ mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoạt động ở nước này.

Hồi tháng 9, Mỹ đã áp đặt cấm vận đối với một số công ty tại Shwe Kokko, bang Kayin ở phía đông nam Myanmar. Washington coi Shwe Kokko là khu vực hoạt động của các trung tâm lừa đảo lớn do một nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cáo buộc nhóm vũ trang mang tên Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đã tiếp tay cho các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại KK Park, khu phức hợp gần biên giới Myanmar - Thái Lan và được cho là nơi đặt nhiều trung tâm lừa đảo lớn.

Quân đội Myanmar cho nổ trung tâm lừa đảo, Thái Lan lo dòng người vượt biên

Ông Zaw Min Tun cho rằng các lãnh đạo KNU thu lợi từ việc cho thuê đất và bảo kê an ninh cho các sòng bạc trực tuyến tại đây. Người đứng đầu bộ phận đối ngoại của KNU, ông Saw Taw Nee, đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các mạng lưới tội phạm tại Myanmar, Lào và Campuchia đang vận hành các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp, được điều hành bởi những băng nhóm xuyên quốc gia tinh vi, kết nối chặt chẽ với các đường dây rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và nhiều đối tượng chuyên nghiệp khác trong lĩnh vực tội phạm mạng.

Tin liên quan

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo

Hơn 1.000 người vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau vụ đột kích ổ lừa đảo

Hơn 1.000 người đã vượt biên trái phép từ Myanmar sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar đột kích một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất tại nước này.

Nóng bỏng nạn lừa đảo ở Đông Nam Á

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Myanmar lừa đảo tại myanmar lừa đảo trực tuyến campuchia trung quốc Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận