Myanmar bắt hơn 10.000 người nước ngoài nghi liên quan lừa đảo trực tuyến

Bộ Thông tin Myanmar ngày 28.10 cho biết tính đến ngày 27.10, đã có hơn 10.100 người bị bắt giữ trong chiến dịch do Myanmar, Trung Quốc và Thái Lan phối hợp để truy quét các trung tâm lừa đảo, AFP đưa tin.

Trong đó, có khoảng 9.340 người đã được hồi hương và chính quyền cũng đã sắp xếp hồi hương những người còn lại.

Tại con sông giữa biên giới Thái Lan - Myanmar, những người bị cáo buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo được đưa lên phà tại tỉnh Kayin (Myanmar) để hồi hương về Thái Lan hồi tháng 2

ẢNH: AFP

Động thái này diễn ra giữa bối cảnh quốc tế đề nghị chính quyền Myanmar mạnh tay để xóa sổ mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoạt động ở nước này.

Hồi tháng 9, Mỹ đã áp đặt cấm vận đối với một số công ty tại Shwe Kokko, bang Kayin ở phía đông nam Myanmar. Washington coi Shwe Kokko là khu vực hoạt động của các trung tâm lừa đảo lớn do một nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cáo buộc nhóm vũ trang mang tên Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đã tiếp tay cho các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại KK Park, khu phức hợp gần biên giới Myanmar - Thái Lan và được cho là nơi đặt nhiều trung tâm lừa đảo lớn.

Ông Zaw Min Tun cho rằng các lãnh đạo KNU thu lợi từ việc cho thuê đất và bảo kê an ninh cho các sòng bạc trực tuyến tại đây. Người đứng đầu bộ phận đối ngoại của KNU, ông Saw Taw Nee, đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các mạng lưới tội phạm tại Myanmar, Lào và Campuchia đang vận hành các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp, được điều hành bởi những băng nhóm xuyên quốc gia tinh vi, kết nối chặt chẽ với các đường dây rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và nhiều đối tượng chuyên nghiệp khác trong lĩnh vực tội phạm mạng.