Thế giới

Nóng bỏng nạn lừa đảo ở Đông Nam Á

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/10/2025 05:22 GMT+7

Các nước Đông Nam Á những ngày qua liên tiếp ghi nhận diễn biến mới liên quan đến tình trạng lừa đảo trực tuyến.

Nhiều cuộc ra quân

Lực lượng chức năng một số nước Đông Nam Á đã tăng cường điều tra, truy quét các trung tâm lừa đảo. Theo tờ Khmer Times, cảnh sát Campuchia hôm qua (23.10) thông báo đã tiến hành đột kích vào một khu phức hợp ở thủ đô Phnom Penh, bắt giữ 86 người, trong đó có 57 công dân Hàn Quốc và 29 người Trung Quốc. Phái đoàn nghị sĩ Hàn Quốc do ông Kim Seok-ki dẫn đầu cũng đi theo đoàn cảnh sát Campuchia trong chiến dịch đột kích này.

Nóng bỏng nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á và tác động quốc tế - Ảnh 1.

Giới chức Campuchia thu giữ nhiều máy tính, điện thoại trong cuộc đột kích trung tâm lừa đảo ở tỉnh Kandal hồi tháng 7

ẢNH: AFP

Cuộc truy quét được tiến hành trong bối cảnh Seoul và Phnom Penh đang tăng cường hợp tác giải quyết tình trạng lừa đảo trực tuyến, bắt cóc và tra tấn công dân Hàn Quốc tại các hang ổ lừa đảo ở Campuchia. Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết có khoảng 200.000 người đang làm việc tại 50 trung tâm lừa đảo, hoạt động ở các thành phố lớn tại Campuchia. NIS đánh giá nhiều công dân Hàn Quốc "nên bị xem là nghi phạm thay vì nạn nhân", do họ đến Campuchia với động cơ tài chính rõ ràng và chủ động tham gia các hành vi phạm tội, Yonhap đưa tin.

Tại Myanmar, giới chức cũng vừa mở đợt truy quét quy mô lớn nhằm xóa sổ mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại bang Kayin, trong đó trọng tâm là khu phức hợp KK Park, gần biên giới Thái Lan. Chiến dịch bao vây khu KK Park bắt đầu từ ngày 16.10, lực lượng chức năng Myanmar đã bắt giữ khoảng 2.200 người, trong khi hàng trăm người cố bỏ chạy sang Thái Lan.

Thứ trưởng Thái Lan từ chức vì cáo buộc dính líu trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Phó tỉnh trưởng tỉnh Tak của Thái Lan, cho biết tính đến sáng 23.10, đã có 677 người trốn khỏi khu phức hợp KK Park, vượt qua sông Moei để đến Thái Lan. Ông cho biết cảnh sát sẽ điều tra và các cá nhân có thể bị truy tố tội vượt biên trái phép, nếu họ không phải nạn nhân buôn người. Chính trường Thái Lan cũng đã chứng kiến việc Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong từ chức ngày 22.10, sau khi có những cáo buộc ông liên quan đến hoạt động lừa đảo ở Campuchia dù ông kiên quyết phủ nhận.

Vấn đề quốc tế

Không chỉ riêng các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng từ hoạt động của các trung tâm lừa đảo trong khu vực, công dân nhiều nước trên thế giới đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của những đường dây tinh vi, chuyên lừa tình hoặc đề nghị đầu tư vào các sàn tiền điện tử giả mạo. Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) hôm 22.10 lưu ý hoạt động lừa đảo giờ đây còn phức tạp hơn khi những nhóm tội phạm lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiếp cận nhiều nhóm đối tượng mục tiêu hơn, đồng thời tạo danh tính giả để tăng độ tin cậy, qua đó khiến các nạn nhân mắc bẫy.

Nóng bỏng nạn lừa đảo ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

Một số người vượt sông Moei, được cho là những người bỏ chạy khỏi khu phức hợp KK Park ở Myanmar để sang Thái Lan

ẢNH: AFP

Theo Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), tính đến tháng 3, đã có nạn nhân từ 66 quốc gia ở mọi châu lục bị lừa bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến; trong đó, 74% nạn nhân bị đưa đến Đông Nam Á. Interpol còn ghi nhận hoạt động lừa đảo gia tăng ở nhiều khu vực khác như Trung Đông, Tây Phi và Trung Mỹ. Hồi tháng 9, LHQ cảnh báo Timor Leste đã trở thành điểm nóng mới nhất của hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á.

Nhiều cá nhân, ngân hàng và tổ chức đã chịu thiệt hại không nhỏ do hoạt động lừa đảo. Theo UNODC, các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á đã chiếm đoạt tới 37 tỉ USD trong năm 2023. Tờ The New York Times ngày 23.10 dẫn thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết người dân nước này đã mất ít nhất 10 tỉ USD vì các hoạt động lừa đảo xuất phát từ Đông Nam Á năm 2024, tăng 66% so với năm trước. 

Nóng bỏng nạn lừa đảo ở Đông Nam Á - Ảnh 3.

Khu phức hợp KK Park ở Myanmar

ẢNH: AFP

Hợp tác ngăn chặn tội phạm lừa đảo

Đại sứ quán Anh tại VN ngày 22.10 đăng thông cáo về việc tăng cường hợp tác với Mỹ nhằm trấn áp các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Phía Anh cho biết tội phạm cầm đầu các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á sẽ bị áp lệnh trừng phạt. Các biện pháp này sẽ phơi bày và ngăn chặn hoạt động của mạng lưới tội phạm, đồng thời ngăn đối tượng tiếp cận hệ thống tài chính Anh. Anh cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, hỗ trợ các nước xóa sổ các trung tâm lừa đảo và mạng lưới đứng sau.

Một số quốc gia Đông Nam Á cũng đã cam kết giải quyết tình trạng lừa đảo, đồng thời tăng cường phối hợp với các nước ngoài khu vực đối phó lừa đảo trực tuyến và các hoạt động tội phạm mạng nói chung. Chính phủ Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 20.10 chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để chống lừa đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại. Các quan chức Hàn Quốc cũng đã làm việc với những nước Đông Nam Á để tăng cường liên lạc, chia sẻ thông tin liên quan hoạt động của các nhóm lừa đảo. AFP hôm 22.10 đưa tin Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã ngắt 2.500 thiết bị internet Starlink hoạt động gần các trung tâm lừa đảo Myanmar, sau khi có thông tin các ổ lừa đảo những tháng qua đã tăng cường sử dụng mạng internet vệ tinh này.

Xem thêm bình luận