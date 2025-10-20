Diễn viên 'Mưa đỏ', á hậu cùng học sinh trường chuyên chống lừa đảo trực tuyến

Hai diễn viên trong phim Mưa đỏ cùng á hậu Thúy Vân (cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2019) tại lễ phát động chiến dịch Chống lừa đảo ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán, TP.HCM) sáng nay, 20.10

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh phát động trực tiếp với gần 2.000 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán, TP.HCM), chiến dịch Chống lừa đảo trong học sinh với chủ đề Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến được phát động trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu các trường THCS, THPT, cao đẳng dạy nghề...

Chương trình hưởng ứng Công ước Hà Nội (Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng), thể hiện vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế trong nỗ lực bảo vệ nhóm yếu thế, dự kiến sẽ được ký kết tại Hà Nội vào ngày 25-26.10.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cùng diễn viên nam chính trong phim Mưa đỏ là Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) và Steven Nguyễn (vai Quang) và á hậu Thúy Vân hưởng ứng lễ phát động chiến dịch Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Buổi lễ diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm hình ảnh, video tuyên truyền; diễn giả phổ biến cách nhận diện, phòng, chống; giao lưu với người có ảnh hưởng - KOL về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng như ông Ngô Minh Hiếu, á hậu Thúy Vân, MC Quốc Khánh; hỏi - đáp kiến thức về thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, bắt cóc online...

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chia sẻ với học sinh ẢNH: BẢO CHÂU

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thực tế đã có những vụ việc kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, giả danh cơ quan chức năng, thầy cô giáo, thậm chí dựng lên kịch bản "bắt cóc" nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản… Các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên - lứa tuổi giàu khát vọng, nhưng cũng dễ cả tin, thiếu kinh nghiệm. Chỉ một tin nhắn lạ, một cuộc gọi bất thường, nếu không cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân.

Chiến dịch Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến mang một thông điệp giản dị mà sâu sắc: Trong thế giới mạng, không ai phải đơn độc. An toàn chỉ thực sự có khi chúng ta cùng nhau bảo vệ lẫn nhau", đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh.

Học sinh tham quan triển lãm trong lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo ẢNH: BẢO CHÂU

Chiến dịch Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến phát động trong trường học hướng đến các mục tiêu nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và cộng đồng về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm bắt cóc trực tuyến. Trang bị cho các em kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm trên mạng. Xây dựng tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết: mỗi bạn trẻ vừa biết bảo vệ bản thân, vừa là một "người bạn đồng hành" để cùng bảo vệ mọi người.

Tại lễ phát động, Phó giám đốc Công an TP.HCM lưu ý học sinh: "Hãy cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Hãy bình tĩnh, đừng vội tin những tin nhắn, cuộc gọi mang tính đe dọa hay yêu cầu cung cấp thông tin. Khi thấy dấu hiệu bất thường, hãy mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc báo cho cơ quan chức năng. Và đặc biệt, hãy nhớ rằng: Các em không bao giờ một mình".

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC, ngoài cùng bên trái) trò chuyện với học sinh trong lễ phát động ẢNH: BẢO CHÂU

Trong ngày hôm nay, 20.10, Chiến dịch Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến được khởi động với quy mô toàn quốc nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế và sự phối hợp tổ chức của nhiều cơ quan đơn vị, cá nhân như: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các nền tảng TikTok, Meta, Google và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Học sinh hào hứng tại lễ phát động chiến dịch Chống lừa đảo ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại TP.HCM, Công an TP phối hợp với Sở GD-ĐT cùng các hiệp hội, tổ chức, cá nhân đặc biệt là các tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung số chung tay phát động Chiến dịch Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến với mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, bắt cóc qua mạng.

Qua đó trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý tình huống nguy hiểm. Đồng thời lan tỏa thông điệp "cùng nhau an toàn trực tuyến" để các em biết rằng các em "không một mình" đối mặt với những mối đe dọa này. Đồng thời nhắc nhở gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải luôn chung tay bảo vệ, không để các em đơn độc trước rủi ro trên không gian mạng.