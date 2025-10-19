Đông Nam Á nóng vì lừa đảo

Hai vụ án lớn

Tờ Bangkok Post hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat cho biết sắp có hành động pháp lý đối với ông Chen Zhi, công dân Campuchia gốc Trung Quốc, về cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Những nghi phạm lừa đảo trực tuyến được đưa từ Campuchia về Hàn Quốc rạng sáng 18.10 Ảnh: Reuters

Ngày 8.10, tòa án liên bang Mỹ tại Brooklyn (New York) truy tố ông Chen Zhi, người sáng lập và là chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Campuchia) về hai tội danh nói trên. Theo cáo trạng, ông Chen điều hành hoạt động của các cơ sở cưỡng bức lao động thuộc Prince Group trên khắp Campuchia để lừa đảo "hàng tỉ USD từ các nạn nhân tại Mỹ và trên khắp thế giới".

Ông Chen và Prince Group từng bác bỏ cáo buộc phạm tội. Chính quyền Campuchia nói không bảo vệ các cá nhân vi phạm pháp luật, nhưng cũng khẳng định nước này không cáo buộc Prince Group hay ông Chen phạm tội danh như Mỹ và Anh đã nêu.

Một trường hợp khác làm dậy sóng dư luận gần đây là vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết trong một hang ổ chuyên tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Sau khi vụ việc được công bố hồi tháng 8, lực lượng chức năng Hàn Quốc đã triển khai chiến dịch quy mô lớn và ngày 18.10 đưa về nước 64 công dân nghi làm việc tại các cơ sở lừa đảo tại Campuchia, theo Yonhap.

Hai vụ án trên tái thu hút sự chú ý toàn cầu đối với hoạt động lừa đảo trực tuyến tập trung tại một số nước Đông Nam Á, thời gian qua đã gây thiệt hại cho công dân nhiều nước. Theo báo cáo của Văn phòng về ma túy và tội phạm LHQ, hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á đã gây thiệt hại 37 tỉ USD trong năm 2023 cho người dân ở khu vực rộng hơn. Thông qua bẫy việc nhẹ lương cao, các tổ chức tội phạm này sẽ dụ dỗ lao động vào làm việc tại các trung tâm lừa đảo và đánh đập nếu phát hiện nhân viên bỏ trốn. Hàn Quốc ước tính có hơn 1.000 công dân nước này trong số khoảng 200.000 người liên quan các cơ sở lừa đảo tại Campuchia.

Các nước mạnh tay

Để đối phó với các hang ổ lừa đảo này, các nước trong khu vực đã liên tục thực hiện chiến dịch triệt phá mạnh mẽ. Hồi tháng 9, Trung Quốc kết án tử hình 11 thành viên của tổ chức lừa đảo tại biên giới với Myanmar. Bộ Công an Trung Quốc hôm 15.10 thông báo đã bắt hơn 57.000 công dân vì liên quan việc lừa đảo, tra tấn và giết người tại các cơ sở ở miền bắc Myanmar.

Tại Campuchia, lực lượng chuyên trách chống lừa đảo trực tuyến từ cuối tháng 6 đến nay đã bắt 3.455 người liên quan hoạt động lừa đảo, gồm công dân của 20 quốc gia, theo tờ Khmer Times. Sau vụ việc tại Campuchia mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo khẩn cấp gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo việc làm trái phép trên mạng, không chỉ việc làm tại Campuchia mà tại cả Đông Nam Á. Quan chức hai nước Hàn Quốc và Campuchia ngày 17.10 thống nhất 3 điểm chính nhằm tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa, trấn áp và xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Theo báo The Nation của Thái Lan, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha đã dẫn đầu phái đoàn quốc hội nước này tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Geneva (Thụy Sĩ) khai mạc ngày 18.10. Ông Wan Noor dự kiến yêu cầu bổ sung vào chương trình nghị sự của đại hội vấn đề cấp bách cần các nước nêu quan điểm và phối hợp ứng phó là nạn lừa đảo.

Theo ông Wan Noor, các nhóm lừa đảo đã sử dụng Thái Lan như trung tâm chuyển tiếp nhằm đưa nạn nhân đến các nước lân cận làm việc trong các trung tâm lừa đảo, gây ảnh hưởng danh tiếng và ngành du lịch của Thái Lan. Vị nghị sĩ dự kiến đề xuất nghị quyết về lừa đảo tại IPU để các bên ban hành luật ngăn chặn và phối hợp các giải pháp.