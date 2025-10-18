Cảnh báo lừa đảo: Đáng ngờ với việc chuyển khoản 6.000 đồng 'phí hồ sơ cấp nước'

Ngày 18.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Phạm Phước Tài, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Cà Mau, vừa ký văn bản về việc cảnh báo hành vi mạo danh công ty này để lừa đảo phí hồ sơ cấp nước.

Theo văn bản cảnh báo, thời gian gần đây, nhiều khách hàng phản ánh bị các số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là nhân viên Công ty CP cấp nước Cà Mau. Những người này yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng, cập nhật thông tin cá nhân hoặc nộp phí hồ sơ cấp nước với số tiền 6.000 đồng, được hướng dẫn chuyển khoản vào tài khoản của công ty tại ngân hàng.

Công ty CP cấp nước Cà Mau vừa phát cảnh báo lừa đảo sau khi phát hiện hàng loạt giao dịch chuyển khoản 6.000 đồng vào tài khoản công ty từ nhiều người dân ẢNH: C.T.V

Qua rà soát, Công ty CP cấp nước Cà Mau phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ có cùng đặc điểm là chuyển số tiền 6.000 đồng/lần, nội dung chuyển hợp đồng nước, làm hồ sơ cấp nước, được thực hiện từ nhiều tài khoản cá nhân khác nhau. Đại diện công ty khẳng định, những giao dịch này không liên quan đến nghĩa vụ thanh toán tiền nước, cũng không nằm trong bất kỳ chủ trương hay thông báo nào của công ty".

Công ty CP cấp nước Cà Mau nghi ngờ vụ việc có liên quan đến thủ đoạn mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập trái phép thông tin khách hàng. Toàn bộ sự việc đã được báo cáo đến Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty này cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã khách hàng, số hợp đồng hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào chưa được xác minh rõ ràng. Mọi yêu cầu chuyển khoản, đặc biệt là các khoản phí hồ sơ hoặc phí làm hợp đồng trị giá 6.000 đồng, đều có thể là dấu hiệu lừa đảo.

Công ty CP cấp nước Cà Mau cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm hành vi giả mạo, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước chiêu lừa đảo chuyển 6.000 đồng kể trên.