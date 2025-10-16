Chủ hụi ở Cà Mau chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Ngày 16.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với chủ hụi Phạm Bé Em (47 tuổi, ở xã Khánh Hưng, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Phạm Bé Em nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm chủ hụi (từ khoảng tháng 7.2023), Phạm Bé Em rơi vào tình trạng thâm hụt tiền cá nhân, không còn khả năng xoay xở nên tuyên bố "đình hụi" trong khi vẫn còn 22 dây hụi chưa hoàn tất nghĩa vụ chung hụi cho các hụi viên.

Lợi dụng việc nhiều hụi viên ít đi khui hụi, không quen biết nhau và khó kiểm chứng danh sách, Bé Em tự ý hốt 50 chân hụi ở 12 dây hụi khác nhau, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Hành vi này bị phát hiện khi nhiều hụi viên đến hạn nhận tiền nhưng không được thanh toán nên tố giác đến cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra cho biết, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, bởi số lượng hụi viên tham gia lớn, phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau, khiến việc xác minh thiệt hại và quyền lợi của từng người gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi những ai tham gia các dây hụi do Phạm Bé Em làm chủ hụi nhưng chưa được làm việc với cơ quan chức năng, cần nhanh chóng đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau hoặc công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau (Khu C1, C2 khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, P.Tân Thành, Cà Mau), điện thoại 0693.809.203 hoặc điều tra viên Phạm Tấn Mạnh (điện thoại 0917.666.869) để được hướng dẫn cụ thể.



