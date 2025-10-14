Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

Thông tin trên được Công an Hà Nội cho biết chiều nay 14.10, tại hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Trong vụ án liên quan Shark Bình, Công an Hà Nội xác định, khoảng tháng 5.2021, Shark Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số, cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" với mục đích bán đồng tiền này và kêu gọi các nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong chương trình Shark Tank

ẢNH: Shark Tank

Nhóm Shark Bình thống nhất góp vốn đầu tư dự án tiền số Antex với tổng số tiền 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỉ đồng.

Ông Bình sau đó đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án như trả lương, mua máy chủ.

Quá trình triển khai dự án, nhóm của Shark Bình đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số. Trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỉ đồng tiền số Antex ra thị trường.

Công an Hà Nội xác định, từ tháng 8 - tháng 11.2021, nhóm ông Bình đã phát hành và bán 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội), thông tin về vụ án Shark Bình tại hội nghị Ảnh: Trần Cường

Từ tháng 11 - tháng 12.2021, ông Bình đã dùng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số, với số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng Antex để rút vốn khỏi dự án.

Theo Công an Hà Nội, dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án và quy đổi ra VNĐ để chia nhau.

Ngoài ra, nhóm ông Bình còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để dùng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Công an Hà Nội xác định Shark Bình cùng những cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Công an Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng; thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3,45 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội còn xác định năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho 2 giám đốc và một số người sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ các tài liệu, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Shark Bình cùng 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.