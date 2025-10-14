Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chiều nay Công an Hà Nội thông tin vụ án liên quan Shark Bình

Trần Cường
Trần Cường
14/10/2025 12:19 GMT+7

Công an Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị vào chiều nay 14.10 để thông tin về 4 vụ án, vụ việc điển hình vừa điều tra, khám phá thời gian qua liên quan lĩnh vực kinh tế, môi trường, trong đó có vụ án liên quan đến Shark Bình.

14 giờ chiều nay 14.10, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình do cơ quan này điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Chiều nay Công an Hà Nội thông tin vụ án liên quan Shark Bình- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình trong chương trình Shark Tank

ẢNH: SHARK TANK

4 vụ án, vụ việc sẽ được thông tin, trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

3 vụ án, vụ việc còn lại liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy, nước Lavie và thực phẩm.

Bị tố đứng sau vụ sập dự án tiền số AntEx: Shark Bình là ai?

Trước đó, tại họp báo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết vừa qua mạng xã hội và báo chí phản ánh về lùm xùm liên quan đến dự án tiền ảo Antex và Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Long cho hay, trước thông tin dư luận và báo chí phản ánh về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex, cũng như việc Shark Bình cùng đội ngũ phát triển đồng tiền ảo này có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao dư luận, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin để xử lý.

Theo đại tá Long, qua rà soát các nguồn tin tố giác tội phạm, các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế…

Qua đó, đã tiếp nhận 1 trường hợp ở Ninh Bình có đơn liên quan việc đầu tư dự án tiền số Antex, thiệt hại khoảng 47 triệu đồng.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin cảnh sát khám xét trụ sở và Shark Bình bị bắt, song phía Công an Hà Nội vẫn chưa có thông tin chính thức nào liên quan những hình ảnh, video và nội dung lan truyền.

14 giờ chiều 14.10, thông tin chính thức sẽ được Công an Hà Nội cung cấp tại hội nghị.

Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã vào cuộc điều tra, xác minh những lùm xùm liên quan đến Shark Bình và dự án AntEx của doanh nhân này.

Công an Hà Nội án kinh tế hàng giả Tiền ảo Antex Nguyễn Hòa Bình
