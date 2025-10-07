Vụ Shark Bình: Ít nhất 3 phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội tham gia

Trước thông tin ngày 6.10, cảnh sát có mặt tại tòa nhà có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, 44 tuổi, quê Hà Nội), phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo Công an Hà Nội và một số phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội để nắm thông tin.

Cảnh sát xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình ẢNH: PHÚ HIẾU

Chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho hay, đơn vị này "đang làm" nên chưa thể cung cấp thông tin.

Trước đó, chiều 6.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết vừa qua mạng xã hội và báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên phản ánh về lùm xùm liên quan đến dự án tiền ảo Antex và Shark Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin về vụ việc Shark Bình ẢNH: ĐÌNH HUY

Điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình: 'Không ngoại lệ, không vùng cấm'

Đại tá Long cho hay, trước thông tin dư luận và báo chí phản ánh về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex, cũng như việc Shark Bình cùng đội ngũ phát triển đồng tiền ảo này có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao dư luận, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin để xử lý.

Đại tá Long cho hay, qua rà soát các nguồn tin tố giác tội phạm, các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế… Qua đó, đã tiếp nhận 1 trường hợp ở Ninh Bình có đơn liên quan việc đầu tư dự án tiền số Antex, thiệt hại khoảng 47 triệu đồng.