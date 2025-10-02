Shark Bình bị tố ngược là người chỉ đạo rút thanh khoản, khiến AntEx sập

Sau nhiều ngày đăng bài "bóc phốt" đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx và gọi tên trực tiếp cựu nhân viên, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị tố ngược là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản, khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền.

Vai trò của Shark Bình tại AntEx

"Em đã muốn lên tiếng, nhưng hiểu rằng cả em và anh đều có những sai lầm. Nếu cứ tiếp tục va chạm thì cũng chỉ tổn hại cả đôi bên. Tuy nhiên, áp lực mà anh tạo ra cho em thời gian qua quá lớn. Em không thể tiếp tục im lặng", một tài khoản Facebook tự nhận là người bị Shark Bình "bêu tên" trong những ngày qua, lên tiếng làm rõ vai trò của ông tại dự án.

Người này cho biết đã cùng ông Bình kiếm được 4 triệu USD từ những dự án như Te**, Veri**, Wetra**.

Logo dự án AntEx trước hình ảnh Shark Bình trong buổi livestream ngày 26.9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Liên quan đến dự án AntEx, người này nói Shark chủ động rủ hợp tác, nhờ tìm thêm thành viên. "Vốn góp ban đầu là 5 tỉ, anh góp 2 tỉ và giữ quyền điều hành toàn bộ dự án. Sau khi gọi vốn thành công 4,5 triệu USD, toàn bộ tiền do anh quản lý. Anh đưa kế toán trưởng vào làm giám đốc tài chính của dự án, kiểm soát toàn bộ chi tiêu. Mọi khoản chi đều cần anh phê duyệt, thậm chí chỉ một đồng cũng không ngoại lệ", người này nói thêm và khẳng định vẫn còn giữ email thể hiện rõ các chỉ đạo của Shark Bình.

Trong các bài viết gần đây, Shark Bình luôn khẳng định mình là nạn nhân, việc "rút thảm" là đội ngũ kỹ thuật làm, ông không liên quan. Tuy nhiên, người nhận là CTO (Giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx nói chính ông Bình là người chỉ đạo "xả token" ngay sau khi AntEx đạt đỉnh, có thêm thanh khoản. "Khi đó, anh nói rằng nhà đầu tư đang rất quan tâm, là thời điểm phù hợp để rút thanh khoản", người này kể.

Tài khoản này cũng công khai các địa chỉ ví được cho là có liên quan đến ông Bình trong dự án AntEx để cộng đồng truy xuất các giao dịch. Trong blockchain, mọi giao dịch trong ví đều được lưu lại minh bạch, giúp truy vết nguồn tiền. Tuy nhiên chủ nhân của địa chỉ ví có thể ẩn danh.

Bị tố 'lừa dối đồng bào', Shark Bình nói mình cũng là nạn nhân

Liên quan đến cú sập AntEx, người này nói Shark Bình chưa từng dùng vốn để kiểm soát giá, khiến token ANTEX liên tục lao dốc. Chỉ một phần tiền được trả cho các hoạt động vận hành, phần lớn số còn lại được chỉ đạo chuyển toàn bộ vào Công ty Tiện Ngay, thuộc NextTech.

Trong các bài viết trước, ông Bình trực tiếp đề cập đến một cựu nhân viên của NextTech, nói người này đã khiến ông mất 2,5 triệu USD và mang tiếng. Người đăng bài tố ngược Shark Bình nói: "Anh có đủ thông tin cá nhân của em vì em từng là nhân sự của anh. Vậy nếu anh có đủ bằng chứng, hãy gửi đơn tố cáo. Em hoàn toàn sẵn sàng".

Shark Bình nói "công an không xử lý được"

Trước những thông tin trên, Shark Bình tiếp tục nêu tên một nhân viên cũ của ông, gọi người này là "thằng đệ". Ông nói: "Khi tôi đầu tư cho startup blockchain AntEx thì giao cho hắn cơ hội cuối cùng là làm CTO cho dự án, nắm hết tất cả mọi thứ từ Key, Code, ví Blockchain. Do các cổ đông khác không có hiểu biết sâu về kỹ thuật và chúng tôi đã bị phản bội, rồi hắn biến mất". Cộng đồng nhanh chóng phát hiện lời nói này mâu thuẫn với phát ngôn vài ngày trước của ông Bình, khi đó ông chỉ nhận mình là nhà đầu tư và nạn nhân. Nhưng trong bài viết mới nhất, ông thừa nhận vai trò chỉ đạo khi có quyền "giao cơ hội" làm giám đốc kỹ thuật cho một người.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, phản hồi về những thông tin liên quan dự án AntEx trên Facebook, hôm 29.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Bình nói, sau khi xâu chuỗi nhiều sự kiện như: Backdoor (cửa hậu) vào kho token của Dev, Rug-pull (rút thanh khoản) "úp bô" lên các nhà đầu tư, ví Blockchain bị hack... kết hợp với một số hành vi đáng ngờ, tập thể các cổ đông đều chung một nhận định là chính hắn đứng sau mọi việc khiến nhà đầu tư thiệt hại, cổ đông bị mang tiếng.

Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với cách giải thích của ông Bình. Họ cho rằng với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, là chủ của NextTech, việc ông để người khác cài backdoor trong thời gian dài không thuyết phục.

Ngoài ra, bài học "vỡ lòng" của mọi nhà đầu tư tiền số là "chỉ một mình mình nắm khóa của ví, không tiết lộ cho bất kỳ ai". Với Shark Bình, chuyên gia tài chính, việc đưa tài sản trị giá 2,5 triệu USD cho người khác nắm giữ hoàn toàn là chuyện "hiếm có thể xảy ra".

Ông Bình cho biết: "Chúng tôi đã thu thập bằng chứng và làm việc với một số cơ quan công an (không tiện nêu tên) nhưng đều không xử lý được vì: Crypto (tiền mã hóa - PV) chưa được pháp luật công nhận nên không có chế tài xử lý. Dấu vết điện tử bị xóa hoặc không rõ ràng. Tính ẩn danh hoàn toàn của các địa chỉ ví crypto".

Cuối cùng, người tố ông Bình đặt câu hỏi: "Anh có dám khẳng định không góp vốn 2 tỉ, không chiếm 40%, không chỉ đạo toàn bộ hoạt động của AntEx không?". Đáp lại, Shark Bình không đưa ra câu trả lời mà gửi lời "thách đấu" livestream để "làm rõ câu chuyện và chia sẻ bài học cảnh tỉnh cho cộng đồng".

Những ngày gần đây, Shark Bình và người được cho là cựu CTO của AntEx liên tục có những bài viết qua lại. Trong hai ngày liên tiếp 1.10 và 2.10, cựu CTO AntEx liên tục đưa ra các địa chỉ ví và tố ông Bình về những dự án có dấu hiệu lừa đảo khác. Trong khi đó, ông Bình tiếp tục "thách đấu" livestream, nói mình là nạn nhân và đổ lỗi cho nhân viên cũ.