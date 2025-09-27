Shark Bình tâm tư điều gì về 'vết nhơ' AntEx?

Vì sao Shark Bình khơi lại dự án AntEx lúc này?

Chia sẻ trên livestream ngày 26.9, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, nói lý do ông bất ngờ lên tiếng về dự án tiền số AntEx sau bốn năm im lặng. "Thời gian qua, thi thoảng bị người này, người kia 'dí', gần đây Shark mới điên lên mới nói", ông Bình chia sẻ.

Theo ông, việc lục lại thương vụ liên quan đến AntEx nhằm "giải nghiệp" cho bản thân. Shark Bình thừa nhận có liên quan đến dự án nhưng nhận mình là nạn nhân. Ngoài ra, ông lên tiếng cũng là để "đỡ nghiệp" cho người khác.

Ông Nguyễn Hòa Bình trong buổi phát sóng trực tiếp hôm 26.9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng tỏ ra hoài nghi lý do này. Bốn năm trước, ông Bình liên tục có những bài viết, quảng cáo cho dự án AnTex từ khi dự án chưa niêm yết token trên sàn giao dịch. Sau đó cũng chính ông lên tiếng bảo vệ khi token giảm giá mạnh. Nhưng đến khi AntEx bị nhà đầu tư tố cáo là lừa đảo, có dấu hiệu "rút thảm", ông Bình gần như im lặng. Các thông tin của ông liên quan đến dự án cũng dần biến mất khỏi Internet.

Từ một dự án được ông Bình mô tả là "dự án chất lượng của một nhóm những người Việt tử tế", AntEx lên sàn rồi nhanh chóng mất giá đến 99% vào cuối năm 2021. Khi đó, làn sóng giận dữ của nhà đầu tư đã nhắm thẳng vào Shark Bình - Cố vấn cấp cao của dự án.

Đến tháng 3.2023, AntEx bất ngờ thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token AntEx sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB. Động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không. AntEx trở thành "vết nhơ" trong cộng đồng. Tên tuổi Shark Bình cũng liên tục được nhắc đến mỗi khi nhà đầu tư nói về dự án AntEx.

Bị tố 'lừa dối đồng bào', Shark Bình nói mình cũng là nạn nhân

Shark Bình từng nói gì về AntEx?

Trong bài viết hôm 21.11.2021 - được cộng đồng chia sẻ lại - khi AntEx lên sàn sau một ngày, ông Bình nói AntEx là dự án nền tảng hạ tầng quan trọng của thế giới crypto (tiền mã hóa - phóng viên). Ông ví đây như một "ngân hàng số" và khẳng định dù thị trường có như thế nào, thế giới blockchain vẫn cần. Ông Bình cũng khoe có nhà đầu tư đã lãi từ 20 lần đến 35 lần, trong chưa đầy ba tháng khi đầu tư sớm vào dự án AntEx.

Khi token AntEx rớt giá, ông Bình cho rằng chuyện biến động giá đột ngột theo cung cầu của thị trường là hoàn toàn bình thường. Ông khuyên đội ngũ làm dự án tập trung làm tốt sản phẩm, thực hiện đúng cam kết và mang lại giá trị tích cực, đừng phân tán, mất tập trung bởi diễn biến tâm lý của đám đông.

Một bài viết giới thiệu về dự án AntEx của Shark Bình trên Facebook, năm 2021, được cộng đồng lưu lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhưng cũng chính ông Bình, bốn năm sau lại đổ lỗi cho đội ngũ kỹ thuật của AntEx. "Đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng", ông Bình chia sẻ. Trong một bình luận khác, ông thậm chí nêu đích danh người phụ trách kỹ thuật của dự án AntEx và khẳng định đây không phải giám đốc công nghệ của tập đoàn NextTech, chỉ là cựu kỹ sư.

Khi được cộng đồng hỏi vì sao nhận mình là nạn nhân, biết người chủ mưu, ông Bình không tố cáo lên cơ quan chức năng, báo công an. Cố vấn cấp cao của AntEx nói: "Shark đã hỏi nhiều cơ quan pháp luật rồi, chịu. Không có bằng chứng, không có pháp lý nên rủi ro lắm. Mình lãi hay không là ở lòng tốt của họ".

Ngoài ra, ông Bình cho rằng không thể lấy được bằng chứng do không làm kỹ thuật, không nắm key (chìa khóa để truy cập ví lưu trữ tài sản số - phóng viên). "Không thể đi hỏi tội phạm là mày đưa tao bằng chứng tố mày được không? Kể cả có, không biết luật tài sản số mới ra thế nào, trước đây người chơi tự chịu, nhà nước chẳng 'ấy' đâu", ông Bình nói.

Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng tiền mã hóa không đồng tình với lý giải này. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa. Đa số những dự án này ra mắt trước thời điểm Luật về tài sản số được ban hành. Ngoài ra, để chứng minh bản thân là nạn nhân trong dự án AntEx, ông Bình có thể cung cấp địa chỉ ví cá nhân để cộng đồng đối chiếu về lịch sử mua bán. Trên blockchain, tất cả dữ liệu giao dịch được lưu trữ, tự động nên có thể đối chiếu ngay mà không cần giải thích dài dòng.

Bị tố 'lừa úp bô đồng bào', Shark Bình nói mình cũng là nạn nhân



