Bị tố 'lừa dối đồng bào', Shark Bình nói mình cũng là nạn nhân

Chia sẻ tại Hội nghị Go Global 2025, do CLB Doanh nhân 2030 tổ chức, hồi tháng 9, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, nói về dự án tiền số AntEX và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. AntEX gắn liền với tên tuổi của Shark Bình và để lại nhiều tai tiếng sau khi lên sàn.

AntEX - t oken sập giá, vẽ lại biểu đồ

Ra mắt tháng 9.2021, AntEx gây chú ý khi được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Trên trang chủ của dự án khi đó, ông Bình được giới thiệu là cố vấn chiến lược, cùng một số lãnh đạo khác của Tập đoàn NextTech.

Khi đó, ông Bình dành nhiều lời khen cho AntEx. Dự án được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

Khi đó, một làn sóng giận dữ từ nhà đầu tư, tố cáo AntEx có dấu hiệu "rút thảm". Shark Bình trên livestream vẫn bảo vệ dự án, tin tưởng AntEx sẽ đi đường dài. Thông báo "đuổi gà" - thuật ngữ ông Bình dùng để nói những người tố AntEx "bơm xả" - từng gây nhiều chú ý khi đó.

Cộng đồng chia sẻ lại thông tin Shark Bình được giới thiệu là Nhà đầu tư và Cố vấn cấp cao trên trang chủ của dự án AntEx ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, AntEx gần như không có thêm hoạt động. Shark Bình cũng im lặng, ngừng nhắc đến dự án từ cuối 2021. Đến tháng 3.2023, AntEx bất ngờ thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không. Một lần nữa, Shark Bình lại bị các nhà đầu tư gọi tên, tuy nhiên trên trang chủ của Rabbit, các thông tin liên quan dần biến mất.



Shark Bình tự nhận là 'nạn nhân'

Sau bốn năm im ắng, mới đây ông Bình lên tiếng bình luận về AntEx. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin (token tiền số - pv) chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3–5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp", Shark Bình nói.

Ông Bình thừa nhận: "Trước kia tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".

Lý giải về việc bất ngờ nhắc đến "vết nhơ" AntEx sau bốn năm, ông Bình cho rằng mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị.

Logo dự án AntEx trước chân dung ông Nguyễn Hòa Bình ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ông Bình cũng cảnh báo đến cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp SME (vừa và nhỏ) không nên "đắm đuối vào tiền số". Ông cho rằng, thời gian tới Nhà nước có thể đưa ra khung pháp lý công nhận tài sản số, đây là tín hiệu tích cực. Doanh nghiệp cần tỉnh táo, chỉ nên tham gia khi có giá trị thực, thay vì lao vào phát hành token để "gọi vốn trước khi làm".

Tuy nhiên, những chia sẻ của Shark Bình đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người đồng tình, không ít người cho rằng với vai trò của mình tại AntEx và mối quan hệ giữa dự án với Tập đoàn NextTech, ông Bình không nên "đóng vai nạn nhân", đổ lỗi cho đội ngũ kỹ thuật.

Trên Facebook, Shark Bình nói sẵn sàng đối thoại với những ý kiến trái chiều, nhưng nhiều người cho rằng người ông cần đối thoại là những nhà đầu tư đã mất tiền vào dự án AntEx.