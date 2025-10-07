Shark Bình trước khi vướng ồn ào

Thời gian qua, thông tin liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình nhận được sự quan tâm Ảnh: FBNV

Như Thanh Niên thông tin, tại họp báo quý 3.2025 của Bộ Công an tổ chức chiều 6.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Theo đại tá Long, thời gian qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh về dự án AntEx và lùm xùm liên quan Shark Bình. Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân ở Ninh Bình về việc bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Đại tá Long cho hay, Công an TP.Hà Nội vẫn đang nắm tình hình, những tố giác của nhà đầu tư sẽ được cơ quan này tiếp nhận, giải quyết trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đại tá Long khẳng định sẽ thông tin sớm nếu có kết quả.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình là ai?

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, tại Hà Nội, được biết đến như một trong những nhà khởi nghiệp công nghệ có ảnh hưởng tại Việt Nam. Ông từng theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị Trường đại học thành phố Osaka (Nhật Bản).

Năm 2000, ông Nguyễn Hòa Bình thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Nguyễn Hòa Bình trong chương trình Shark Tank Vietnam mùa 7 Ảnh: FBNV

Ngoài vai trò Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Nguyễn Hòa Bình tham gia chương trình Shark Tank Vietnam (Thương vụ bạc tỉ) từ mùa 3 (2019) đến mùa 7 (2024) trong vai trò là nhà đầu tư. Từ đây, ông được khán giả cả nước biết đến nhiều hơn với biệt danh Shark Bình. Ông gây chú ý khi chia sẻ nhiều kinh nghiệm về khởi nghiệp, thường nhận xét gay gắt cho startup. Những phát ngôn như "ngáo giá" hay "long mạch" gắn liền với hình ảnh Shark Bình, khiến ông trở thành một trong những "cá mập" được nhắc tới nhiều nhất.

Tại Thương vụ bạc tỉ mùa 7, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình gây chú ý khi tham gia hai thương vụ triệu USD. Ông rót 1 triệu USD vào thương hiệu mì thanh long Caty Foods để đổi lấy 10% cổ phần, đồng thời cùng Shark Minh Beta đầu tư thêm 1 triệu USD cho Kalo Toys - một startup sản xuất đồ chơi giáo dục trẻ em.

Hôn nhân của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh

Bên cạnh sự nghiệp, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Phương Oanh. Thời gian đầu khi công khai chuyện hẹn hò vào tháng 8.2022, cặp đôi vướng vào ồn ào do doanh nhân này đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau gần 1 năm trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 6.2023. Đến tháng 7.2024, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình), là quê hương của nữ diễn viên Hương vị tình thân.

Phương Oanh và Shark Bình tận hưởng hạnh phúc sau nhiều sóng gió Ảnh: FBNV

Sau gần 1 năm kết hôn, diễn viên Quỳnh búp bê và Shark Bình đón cặp song sinh trong sự chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp. Được chồng ủng hộ, Phương Oanh dần trở lại với nghệ thuật, tham gia thi Bước nhảy hoàn vũ và gần nhất là bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh.

Từ khi về chung một nhà, Shark Bình và Phương Oanh tận hưởng cuộc sống viên mãn. Cặp vợ chồng thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước như Nhật Bản, Anh, Mỹ, Dubai...

Thỉnh thoảng, cặp vợ chồng cũng vướng phải một số tin đồn liên quan đến cuộc sống hôn nhân. Trong đó, gây chú ý nhất là lời đồn đoán rằng nữ diễn viên Hương vị tình thân được chồng hứa cho tiền tỉ tiêu vặt mỗi tháng nếu ở nhà làm nội trợ. Trước thông tin này, Phương Oanh bày tỏ sự bức xúc, khẳng định đây hoàn toàn là tin thất thiệt. Trong khi đó, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng phủ nhận thông tin cho vợ tiền tỉ tiêu vặt mỗi tháng.