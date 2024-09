Phương Oanh khoe dáng gợi cảm sau khi sinh con

Chiều 20.9, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tổ chức show diễn thời trang tại Tràng An (Ninh Bình) mang tên Hello Cosmo From Vietnam với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng ở lĩnh vực giải trí.

Trên thảm đỏ, loạt sao nữ như Hoa hậu Ngọc Châu, Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, diễn viên Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh... khoe sắc với các thiết kế váy dạ hội tôn dáng tông đen, trắng và nude. Trong khi đó, các sao nam lịch lãm trong những thiết kế vest đen.

Góp mặt tại show diễn Hello Cosmo From Vietnam của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý khi diện thiết kế cắt xẻ gợi cảm, mang giày cao gần 20 cm để tôn đôi chân thon dài Ảnh: BTC

Nữ diễn viên nhờ người thân chăm sóc con nhỏ để có thể xuất hiện tại sự kiện. Sau khi sinh con đầu lòng, Phương Oanh nhanh chóng lấy lại vóc dáng, được nhận xét ngày càng đằm thắm, quyến rũ hơn Ảnh: BTC

Diễn viên Quỳnh búp bê còn đưa theo ê kíp riêng hỗ trợ để xuất hiện hoàn hảo nhất. Người đẹp diện trang phục được Lê Thanh Hòa chuẩn bị theo số đo nhằm tôn lên sự nổi bật và tinh tế của người mặc Ảnh: BTC

Diễn viên Thu Quỳnh cũng góp mặt tại sự kiện thời trang. Nữ diễn viên khiến nhiều người trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau 4 tháng sinh con Ảnh: BTC

Diễn viên Hồng Diễm sang trọng, gợi cảm trong thiết kế lệch vai, tạo điểm nhấn ở eo. Trong khi đó, Lương Thanh khoe nhan sắc trong trẻo, vóc dáng thon thả trong chiếc váy trắng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà quyến rũ trong mẫu váy khoét sâu ngực tôn xương quai xanh, đến chúc mừng show thời trang Hello Cosmo From Vietnam của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa Ảnh: BTC

Hoa hậu Thanh Thủy nóng bỏng trong thiết kế xuyên thấu, xẻ cao tôn chân dài. Nàng hậu được khen ngày càng nhuận sắc sau 2 năm đăng quang Ảnh: BTC

Diễn viên Phanh Lee khoe dáng gợi cảm trong mẫu đầm trễ vai Ảnh: BTC

Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp dịu dàng trong chiếc váy trắng. Thời tiết khá oi bức, tuy nhiên các người đẹp vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn và chuyên nghiệp Ảnh: BTC

Cặp vợ chồng diễn viên Bình An - Phương Nga chọn trang phục đồng điệu, sánh đôi trên thảm đỏ. Cả hai có nhiều khoảnh khắc quan tâm, chăm sóc cho nhau trong hậu trường Ảnh: BTC