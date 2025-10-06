Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác quý 3/2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 6.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đại tá Long, vừa qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh về dự án AntEx và lùm xùm liên quan Shark Bình, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân ở Ninh Bình về việc bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Đại tá Long cho hay, Công an TP.Hà Nội vẫn đang nắm tình hình, những tố giác của nhà đầu tư sẽ được cơ quan này tiếp nhận, giải quyết trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đại tá Long khẳng định sẽ thông tin sớm nếu có kết quả.

Ông Nguyễn Hòa Bình trong chương trình Shark Tank ANH: SHARK TANK

Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, quê Hà Nội) được biết đến là một trong những doanh nhân nổi bật tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử. Ông từng theo học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, sau đó tốt nghiệp Thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản).

Năm 2000, khi mới 19 tuổi, ông Bình thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân liên quan diễn viên Phương Oanh.