Số phận những dự án công nghệ của Shark Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình, hay Shark Bình, là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ doanh nhân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, nổi tiếng với việc xây dựng hệ sinh thái NextTech và vai trò "cá mập" (nhà đầu tư) trên chương trình truyền hình Shark Tank qua nhiều mùa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tên tuổi của ông lại gắn liền với những lùm xùm xoay quanh dự án blockchain AntEx, một vụ việc đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra, đặt ra nhiều câu hỏi về chặng đường sự nghiệp đầy thăng trầm của vị doanh nhân này.

PeaceSoft - nền móng của một hệ sinh thái thương mại điện tử

Hành trình khởi nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình bắt đầu từ rất sớm. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, là công ty phần mềm đánh dấu những bước chân đầu tiên của bản thân vào lĩnh vực công nghệ. Công ty tập trung phát triển các giải pháp phần mềm cho cơ quan, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hòa Bình khởi nghiệp với ngành công nghệ từ năm 19 tuổi Ảnh: FBNV

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2003, khi PeaceSoft nhận được vốn đầu tư từ quỹ mạo hiểm IDG Ventures. Nhận thấy tiềm năng khổng lồ từ internet, ông Bình quyết định chuyển hướng, phát triển dự án Chodientu, một trong những sàn thương mại điện tử tiên phong tại Việt Nam.

Sự ra đời của Chodientu cùng với các dự án vệ tinh như ví điện tử NgânLượng.vn đã đặt nền móng cho hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện hơn sau này. Dù vậy, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ ngoại có tiềm lực tài chính như Lazada hay Shopee, Chodientu dần đánh mất vị thế, không thể duy trì.

"Điện tử hóa thương mại" với NextTech

Năm 2013, PeaceSoft được tái cấu trúc và đổi tên thành Tập đoàn NextTech. Một năm sau, ông Bình tiếp tục thực hiện bước chuyển đổi chiến lược từ "E-Commerce" (thương mại điện tử) sang "D-Commerce" (điện tử hóa thương mại). Thay vì chỉ tập trung vào một sàn giao dịch, NextTech mở rộng cung cấp các giải pháp công nghệ cho toàn bộ chuỗi giá trị của thương mại, từ thanh toán, hậu cần đến mua sắm xuyên biên giới.

Giai đoạn này một loạt sản phẩm và dịch vụ mới ra mắt, hình thành hệ sinh thái đa dạng. Mảng Fintech có các giải pháp thanh toán di động như mPoS, ví điện tử Vimo. Về logistics, có các nền tảng như ShipChung.vn (tổng hợp vận chuyển) và BoxMe.vn (hậu cần kho vận). NextTech cũng ra mắt WeShop - dịch vụ hỗ trợ mua hàng từ các trang quốc tế như eBay và Amazon, hay Vaymuon - sàn cho vay ngang hàng (P2P Lending). Không dừng lại ở thị trường trong nước, đơn vị còn mở rộng hoạt động sang nhiều nước Đông Nam Á.

Điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình: 'Không ngoại lệ, không vùng cấm'

Trước "sức nóng" của thị trường gọi xe công nghệ, NextTech cũng tham gia với dự án FastGo. Tuy nhiên, giống như Chodientu.vn, nhiều dự án trong số này (ShipChung, WeShop và cả FastGo) đã phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng do không thể cạnh tranh trong thị trường đòi hỏi phải "đốt tiền" để tăng trưởng, một triết lý đi ngược lại với quan điểm đầu tư của Shark Bình.

Ngoài ra, ông từng sáng lập nhiều công ty khác nhưng hiện đều ngừng hoạt động như Taxially Việt Nam, Shippchung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, O2O Việt Nam, Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, 12Trip…

Dấu ấn trên Shark Tank: Triết lý đầu tư 'nhỏ giọt'

Cái tên Nguyễn Hòa Bình trở nên quen thuộc với công chúng từ năm 2019, khi ông lần đầu tiên xuất hiện trên "ghế nóng" của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3. Với phong cách thẳng thắn và những phát ngôn sắc bén, ông trở thành một trong những "cá mập" nổi bật.

Tại chương trình, Shark Bình thường xuyên chia sẻ về triết lý đầu tư không "đốt tiền" và chỉ "rót vốn nhỏ giọt" khi tìm được startup tốt. Ông cho rằng thiếu thốn là yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo.

Shark Bình là một trong những người gắn bó với chương trình Shark Tank lâu nhất Ảnh: Shark Tank

Lịch sử đầu tư của ông cũng phản ánh triết lý này với những thương vụ thành công và cả những nhận định gây tranh cãi. Thương vụ thành công nhất được biết đến là Coolmate, một startup thời trang đã tăng trưởng giá trị gấp nhiều lần sau khi ông đầu tư. Ngược lại, ông từng gây xôn xao khi từ chối Dat Bike, một startup xe máy điện sau này đã gọi vốn thành công nhiều vòng và tiếp tục phát triển.

Bước ngoặt Blockchain và lùm xùm dự án AntEx của Shark Bình

Năm 2021, công nghệ blockchain và tài sản mã hóa bùng nổ, ông Nguyễn Hòa Bình tham gia vào lĩnh vực này bằng việc thành lập quỹ Next100 Blockchain với quy mô 50 triệu USD và góp mặt ở dự án như EnrEx, NFT Dragon Land... Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý là 2,5 triệu USD vào dự án AntEx (token ANTEX), nơi ông cũng giữ vai trò cố vấn chiến lược. AntEx được giới thiệu như hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với kế hoạch xây dựng "stablecoin" (đồng tiền mã hóa giữ giá trị ổn định) VNDT.

Tuy nhiên sau thời gian ngắn, ANTEX đã mất 99% giá trị, website và các kênh mạng xã hội của dự án thì ngừng hoạt động, khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề, gần như mất trắng. Tháng 3.2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng token mới cũng giảm 95% giá trị so với đỉnh. Vụ việc trở nên phức tạp hơn với những cuộc tranh cãi công khai trên mạng xã hội giữa ông Bình và đội ngũ kỹ thuật của dự án về trách nhiệm trong việc "xả token" và bị tố "lùa gà".