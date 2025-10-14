Shark Bình bị bắt

Ngày 14.10, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 44 tuổi, quê Hà Nội) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.



Thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được công bố tại hội nghị thông tin một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường do Công an Hà Nội tổ chức vào chiều nay 14.10.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong chương trình Shark Tank

ẢNH: SHARK TANK

Trước đó, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết vừa qua mạng xã hội và báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, phản ánh về lùm xùm liên quan đến dự án tiền ảo AntEx và Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Long cho hay, trước thông tin dư luận và báo chí phản ánh về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo AntEx, cũng như việc Shark Bình cùng đội ngũ phát triển đồng tiền ảo này có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao dư luận, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin để xử lý.

Theo đại tá Long, qua rà soát các nguồn tin tố giác tội phạm, các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế… đã vào cuộc điều tra.

Qua đó, đã tiếp nhận 1 trường hợp ở Ninh Bình có đơn liên quan việc đầu tư dự án tiền số AntEx, thiệt hại khoảng 47 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình được biết đến là một trong những doanh nhân nổi bật tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử. Ông từng theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị Trường đại học thành phố Osaka (Nhật Bản).

Năm 2000, khi mới 19 tuổi, ông Bình thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ngoài vai trò doanh nhân, Shark Bình được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân liên quan diễn viên Phương Oanh.

Trong buổi livestream ngày 26.9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Shark Bình đã đưa ra nhiều nhận định nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, dự án blockchain AntEx được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng. Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm". Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9.2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.