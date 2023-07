Cà Mau: Tìm hụi viên liên quan đường dây hụi do Hồ Hoàng Diệu làm chủ

Ngày 8.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tìm hụi viên liên quan đến những đường dây hụi do Hồ Hoàng Diệu (34 tuổi, ngụ ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) làm chủ, bị điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017, Diệu bắt đầu làm chủ hụi, sau đó kết thúc nhiều dây hụi. Đến năm 2020, Diệu tiếp tục mở nhiều dây hụi tháng (1 tháng, 3 tháng/kỳ với số tiền từ 2 - 20 triệu đồng/kỳ) và nhiều dây hụi ngày (100.000 đồng/ngày) cho những người quen biết ở địa phương tham gia để hưởng hoa hồng.

Đến ngày 29.9.2022, Diệu tuyên bố vỡ hụi. Tuy nhiên, trong tất cả sổ sách, giấy tờ, Diệu chỉ ghi tên hụi viên chứ không ghi họ tên, địa chỉ cụ thể; hoặc thất lạc nên không nhớ được người nào tham gia chơi hụi.

Để sớm giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông báo những ai tham gia chơi hụi do Hồ Hoàng Diệu làm chủ chưa được làm việc hãy đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày thông báo), nếu hụi viên không đến trình báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật.

Mọi vấn đề xin liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau (số 47 Bùi Thị Trường, khóm 3, P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) hoặc số điện thoại 0693.809203 để được hướng dẫn.