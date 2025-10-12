Cà Mau: Công an xác minh bằng cấp của một bác sĩ đã khám hơn 4.500 lượt bệnh

Ngày 12.10, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết đã báo cáo vụ việc một bác sĩ sử dụng bằng cấp không hợp lệ đến UBND và Công an tỉnh. Cơ quan công an đang xác minh bằng cấp bác sĩ này.

Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn (nơi ông N.X.H đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh) bị Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thu hồi hơn 1,3 tỉ đồng ẢNH: G.B

Trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi Sở VH-TT-DL cung cấp thông tin một bác sĩ sử dụng bằng cấp bất hợp pháp khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn (ở xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau).

Kết quả cho thấy, ông N.X.H hành nghề khám, chữa bệnh tại phòng khám này từ ngày 25.1 đến ngày 11.5.2025. Trong thời gian đó, ông đã thực hiện 4.544 lượt khám cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, với tổng chi phí hơn 1,3 tỉ đồng. Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, ông N.X.H đã có đơn xin nghỉ việc tại phòng khám.

Từ kết quả rà soát, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng đã thanh toán cho phòng khám nói trên, tương ứng với chi phí khám, chữa bệnh do ông H. thực hiện.

Ngày 16.6 vừa qua, Trường đại học Y Dược TP.HCM đã có Công văn số 2512/ĐHYD-SĐH về việc xác minh bằng tốt nghiệp sau đại học cho ông N.X.H gửi Sở Y tế Cà Mau, trong đó có nêu: "Văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành nội khoa của ông N.X.H, sinh ngày 20.10.1975 tại Cà Mau, không có tên trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp phát văn bằng tại Trường đại học Y Dược TP.HCM".











