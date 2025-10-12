Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Công an xác minh bằng cấp của một bác sĩ đã khám hơn 4.500 lượt bệnh

Gia Bách
Gia Bách
12/10/2025 16:03 GMT+7

Công an Cà Mau đang xác minh bằng cấp của một bác sĩ đã khám hơn 4.500 lượt bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Ngày 12.10, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết đã báo cáo vụ việc một bác sĩ sử dụng bằng cấp không hợp lệ đến UBND và Công an tỉnh. Cơ quan công an đang xác minh bằng cấp bác sĩ này.

- Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn (nơi ông N.X.H đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh) bị Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thu hồi hơn 1,3 tỉ đồng

ẢNH: G.B

Trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi Sở VH-TT-DL cung cấp thông tin một bác sĩ sử dụng bằng cấp bất hợp pháp khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn (ở xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau).

Kết quả cho thấy, ông N.X.H hành nghề khám, chữa bệnh tại phòng khám này từ ngày 25.1 đến ngày 11.5.2025. Trong thời gian đó, ông đã thực hiện 4.544 lượt khám cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, với tổng chi phí hơn 1,3 tỉ đồng. Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, ông N.X.H đã có đơn xin nghỉ việc tại phòng khám.

Từ kết quả rà soát, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng đã thanh toán cho phòng khám nói trên, tương ứng với chi phí khám, chữa bệnh do ông H. thực hiện.

Ngày 16.6 vừa qua, Trường đại học Y Dược TP.HCM đã có Công văn số 2512/ĐHYD-SĐH về việc xác minh bằng tốt nghiệp sau đại học cho ông N.X.H gửi Sở Y tế Cà Mau, trong đó có nêu: "Văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành nội khoa của ông N.X.H, sinh ngày 20.10.1975 tại Cà Mau, không có tên trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp phát văn bằng tại Trường đại học Y Dược TP.HCM".




Tin liên quan

Cà Mau: Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức trục lợi quỹ BHYT

Cà Mau: Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức trục lợi quỹ BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau vừa phát hiện Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức sử dụng bác sĩ làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng vẫn công tác tại bệnh viện TP.HCM, buộc phòng khám hoàn trả hơn 986 triệu đồng cho quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Khám phá thêm chủ đề

bác sĩ Phòng khám bằng cấp bằng cấp không hợp lệ cà mau Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn khám chữa bệnh chui
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận