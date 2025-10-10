Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ xác minh 2 gói thầu liên quan Công ty AIC

Ngày 10.10, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị tạm đình chỉ xác minh 2 gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Cà Mau và thiết bị y tế tại BVĐK Đầm Dơi liên quan Công ty AIC.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Lý do là ngày 12.1.2024, Cơ quan CSĐT đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tiến hành giám định tài sản đối với hệ thống máy DSA và các thiết bị y tế, nhưng đến nay chưa có kết quả định giá tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ xác minh gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại BVĐK Cà Mau liên quan Công ty AIC ẢNH: G.B

Như Thanh Niên đã thông tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vụ việc "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại BVĐK Cà Mau và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại BVĐK Đầm Dơi.

Cụ thể, ngày 20.11.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau nhận hồ sơ vụ việc từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển sang. Đến ngày 21.11.2023, Cơ quan CSĐT phân công điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhưng đến nay vụ việc vẫn còn chờ kết quả giám định tài sản.

Trước đó, ngày 12.8.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự toán dự án mua sắm gần 38 tỉ đồng (chi phí thiết bị gần 34,8 tỉ đồng, còn lại là các chi phí khác). Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu từ viện phí, dịch vụ y tế. Thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2018. Sau đó, Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA có tổng giá trị hơn 35 tỉ đồng.

Kiểm tra hồ sơ gói thầu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện tờ khai nhập khẩu của các thiết bị thuộc hệ thống chụp mạch xóa nền DSA do Công ty AIC cung cấp kèm theo không đầy đủ hoặc bị tẩy xóa phần giá trị của thiết bị. Dù vậy, khi nghiệm thu gói thầu, chủ đầu tư là BVĐK Cà Mau thiếu kiểm tra để có biện pháp khắc phục.

Để làm rõ hơn, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng thu thập thông tin tại các đơn vị như Chi cục Hải quan Khu vực 1, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan Khu vực 4... Qua đó xác định hệ thống chụp mạch xóa nền DSA và các thiết bị hỗ trợ kèm theo có tổng giá trị hơn 13,9 tỉ đồng. Điều đó có nghĩa là mức giá hệ thống chụp mạch xóa nền DSA mà Công ty AIC trúng thầu tại BVĐK Cà Mau cao hơn mức giá cơ quan chức năng đi thu thập thông tin gần 20 tỉ đồng.



