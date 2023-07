Người dẫn chương trình giàu nhất thế giới vừa được định giá tài sản 2,5 tỉ USD

Nhờ truyền thông mà người dẫn chương trình giàu nhất thế giới Oprah Winfrey thu được lợi nhuận khổng lồ, bên cạnh đó là nguồn tiền kiếm được từ các bộ phim như The Color Purple, Beloved and Selma (do công ty Harpo Productions của Oprah Winfrey đồng sản xuất), cộng lại ước tính hơn 2 tỉ USD.

Oprah Winfrey đọc diễn văn khai giảng trong buổi lễ tốt nghiệp của Đại học bang Tennessee tại Nashville, Tenn. ngày 6.5.2023 AP/George Walker IV (wabe.org)

Bà có cổ phần lớn trong kênh truyền hình cáp OWN, trong tập đoàn giải trí Warner Bros. Discovery và công ty Weight Watchers. Danh mục đầu tư bất động sản của Oprah Winfrey khá dài, bao gồm những ngôi nhà ở California, Nashville và hơn chục bất động sản ở Hawaii. Hiện nay bà cư trú tại Montecito, California (Mỹ).

Một người Mỹ gốc Phi tài năng

Người dẫn chương trình giàu nhất thế giới Oprah Winfrey tên thật là Orpah Gail Winfrey. Bà sinh ngày 29.1.1954 tại Kosciusko, bang Mississippi (Mỹ), tốt nghiệp Cử nhân nghệ thuật của đại học bang Tennessee. Ngoài vai trò là người dẫn chương trình, bà còn là diễn viên, tác giả, nhà sản xuất truyền hình và chủ sở hữu phương tiện truyền thông. Bà nổi tiếng qua chương trình trò chuyện The Oprah Winfrey Show từ năm 1986 đến 2011.

CNN và Time từng gọi Winfrey là "Người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế kỷ 20" hay "Tỉ phú da đen duy nhất trên thế giới". Bà thường xuyên được xếp hạng là người nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2013, bà được Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do của tổng thống và nhận bằng Tiến sĩ danh dự của hai đại học danh giá: Duke và Harvard.

Những dấu ấn truyền thông của Oprah Winfrey

The Oprah Winfrey Show là chương trình trò chuyện đình đám nhất của Oprah Winfrey. Tiếc rằng trong những năm đầu, chương trình này bị xem là lá cải. Theo Wikipedia, Winfrey tổ chức các buổi trò chuyện về những chủ đề rộng lớn như bệnh tim, địa chính trị, tâm linh và thiền định. Bà phỏng vấn những người nổi tiếng về các vấn đề xã hội mà họ trực tiếp tham gia, chẳng hạn như bệnh ung thư, công việc từ thiện hoặc lạm dụng chất kích thích, đồng thời tổ chức các chương trình tặng quà trên truyền hình…

Cuộc trò chuyện giữa Oprah Winfrey (phải) với nghệ sĩ RuPaul trên The Oprah Winfrey Show hornet.com

Người dẫn chương trình giàu nhất thế giới Oprah Winfrey trên sân khấu quảng bá cho bộ phim The Color Purple tại CinemaCon, Las Vegas vào ngày 25.4.2023 wwd.com

Tờ The Wall Street Journal đã đặt ra thuật ngữ "Oprahfication" để nói về chương trình trò chuyện của người dẫn chương trình giàu nhất thế giới Oprah Winfrey. Thuật ngữ này có nghĩa là thú nhận công khai như một hình thức trị liệu. Bằng cách bộc lộ những chi tiết riêng tư về cân nặng, đời sống tình cảm đầy sóng gió của mình, chuyện bị lạm dụng tình dục và khóc cùng với những vị khách trên sóng truyền hình, Winfrey đã tạo được sự đồng cảm, khuyến khích họ bộc lộ bí mật, những điều khiến khán giả ngỡ ngàng và bị thuyết phục.

Trang web Oprah.com do công ty của người dẫn chương trình giàu nhất thế giới Winfrey tạo ra cũng là một điểm nhấn khá ấn tượng, gây được tiếng vang lớn. Trang này cung cấp các nguồn tài nguyên và nội dung liên quan đến các chương trình, tạp chí, câu lạc bộ sách và tổ chức từ thiện của bà. Mỗi tháng, trang Oprah.com có trung bình hơn 70 triệu lượt xem và hơn 6 triệu người dùng, đồng thời nhận được khoảng 20.000 email/tuần.

Winfrey đã làm được một việc lớn, đó là khởi xướng Danh sách theo dõi những kẻ săn mồi trẻ em của Oprah, thông qua chương trình này và trang web của bà, những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em đã bị truy tìm và buộc tội. Trong vòng 48 giờ đầu tiên, hai trong số những người đàn ông "nghi vấn" đã bị bắt.

Sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó, người dẫn chương trình giàu nhất thế giới Oprah Winfrey lớn lên bằng những khoản trợ cấp phúc lợi của chính phủ mà mẹ bà nhận được. Sáu năm đầu đời, Winfrey sống chung với bà ngoại, bà nghèo đến nỗi Winfrey thường phải mặc những chiếc váy làm từ bao khoai tây, điều này khiến những đứa trẻ khác chế giễu Winfrey. Không ngờ, cô bé lọ lem đã lột xác khi trưởng thành. Đến năm 2000, Oprah Winfrey có tài sản ròng trị giá 800 triệu USD, trở thành người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế kỷ 20. Trong năm 2006, bà kiếm được khoảng 260 triệu USD, đến năm 2008, thu nhập hằng năm của bà tăng lên mức 275 triệu USD. Hiện nay bà có tài sản ròng trị giá 2,5 tỉ USD.

Oprah Winfrey giới thiệu dàn diễn viên xuất sắc của bộ phim ca nhạc The Color Purple, gồm: (hàng sau, từ phải qua) Fantasia Taylor, Colman Domingo, Danielle Brooks, Halle Bailey, Corey Hawkins và (hàng trước, từ trái qua) Oprah Winfrey, Taraji P. Henson vanityfair.com

Người dẫn chương trình giàu nhất thế giới Oprah Winfrey cũng có tên trên Đại sảnh danh vọng phụ nữ quốc gia (Mỹ). Bà đã giành được nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm 18 giải Emmy, 3 giải Primetime Emmy, 1 giải Tony và 1 giải Peabody. Bà còn là thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Mỹ.

Việc Forbes định giá tài sản ròng của Oprah Winfrey - người dẫn chương trình giàu nhất thế giới khoảng 2,5 tỉ USD, đã nói lên những phấn đấu không mệt mỏi và lao động nghệ thuật quên mình của nữ nghệ sĩ tài hoa này.