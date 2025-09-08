Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đồng Tháp khởi công gói thầu số 4 của dự án giao thông gần 2.000 tỉ

Thanh Quân
Thanh Quân
08/09/2025 14:35 GMT+7

Dự án đường giao thông dọc hai bờ sông Bảo Định sẽ góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm tỉnh Đồng Tháp, phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông thủy, cấp nước cho sản xuất và dân sinh.

Sáng 8.9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công gói thầu số 4 thuộc dự án đường giao thông dọc hai bờ sông Bảo Định. Đây là một trong những công trình trọng điểm, được chọn làm hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Gói thầu số 4 gồm tuyến bờ Bắc từ khu đô thị Đông Bắc sông Bảo Định đến cầu Nguyễn Trãi và tuyến bờ Nam từ ranh phân đoạn 2 đến cầu Thạnh Trị, đi qua địa bàn các phường: Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Mỹ Tho.

Công trình có tổng mức đầu tư 296 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây lắp 368, vật tư do Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước cung ứng.

Đồng Tháp khởi công gói thầu số 4 của dự án giao thông gần 2.000 tỉ- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công

ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH

Các hạng mục chính gồm hơn 1,8 km đường giao thông, 2,3 km kè bê tông cốt thép, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, 3 cây cầu bê tông và đường chui qua cầu Hùng Vương; thời gian thực hiện 540 ngày.

Dự án tổng thể đường giao thông hai bờ sông Bảo Định có quy mô gần 2.000 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 727 tỉ đồng, vốn T.Ư hỗ trợ 1.350 tỉ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí. Thời gian triển khai từ năm 2022 đến 2027.

Dự án gồm gần 10 km đường: Phía bắc dài 6,7 km, mặt đường bê tông nhựa 8 m, vỉa hè 4 m; phía nam dài 3,2 km, mặt đường 3,5 m, lề đường 0,5 m. Ngoài hệ thống chiếu sáng, thoát nước, dự án còn bố trí 3 công viên và mảng xanh dọc tuyến. Sau hơn 2 năm triển khai, khối lượng thi công mới đạt trên 60% kế hoạch, do vướng giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu khan hiếm.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm tỉnh, phòng chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn giao thông thủy, cấp nước cho sản xuất và dân sinh. Đồng thời, công trình còn mở ra không gian cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch, gắn kết Đồng Tháp với các địa phương lân cận.

