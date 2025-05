Theo Công an TT.Tân Yên, rạng sáng 10.5, mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập lụt sâu tại Km173+200 QL2, nối 2 tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang.

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt đường giao thông Tuyên Quang - Hà Giang ẢNH: CÔNG AN TT.TÂN YÊN

Đoạn đường bị ngập thuộc địa bàn TT.Tân Yên với mực nước hơn 1 m. Các phương tiện giao thông đi tuyến Tuyên Quang - Hà Giang không thể đi qua đoạn đường ngập lụt khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Công an TT.Tân Yên đã lập chốt hướng dẫn, phân làn cho các phương tiện di chuyển theo hướng QL2 - vòng xuyến quả cam (Km42) - đường dẫn cầu Tân Thành - đường Tân Yên - Thái Sơn - QL3B - ngã 3 Km 31 (Thái Sơn) và ngược lại.

QL2 có đoạn ngập sâu hơn 1 m ẢNH: CÔNG AN TT.TÂN YÊN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua 9.5 và sáng nay 10.5, vùng núi phía bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 9.5 đến 8 ngày 10.5 có nơi trên 150 mm như: Nhân Mỹ (Hòa Bình) là 151,8 mm; Tây Sơn (Hà Tĩnh) có mưa 159,2 mm; Vĩnh Phúc (Hà Giang) có mưa 142,2 mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 10.5, vùng núi phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Từ chiều và đêm nay, trung du và đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Giao thông ùn tắc khi đường đi Tuyên Quang - Hà Giang bị ngập sâu ẢNH: CÔNG AN TT.TÂN YÊN

Dự báo từ chiều 10.5 đến sáng 11.5, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn ở Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.