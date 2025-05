Cuối tuần Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ có mưa lớn, vùng núi chuyển lạnh

Ngày 9.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ có mưa lớn trong 2 ngày cuối tuần này, từ ngày 10 - 11.5.

Không khí lạnh sẽ gây ra mưa vừa, mưa to ở Bắc bộ, Trung bộ trong ngày 10 - 11.5 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dự báo, từ ngày mai 10.5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía đông Bắc bộ. Khoảng chiều tối và đêm 10.5, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, phía tây Bắc bộ và một số nơi ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 10.5, thời tiết Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển mát, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 20 - 23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.

Nằm trong vùng chịu tác động của không khí lạnh, khu vực Hà Nội từ đêm 10.5, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 23 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay 9.5 đến ngày 11.5, do tác động của không khí lạnh, Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực trung Trung bộ từ chiều 10.5 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo trong ngày và đêm 10.5, vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Bắt đầu từ chiều và đêm 10.5, đồng bằng và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ chiều 10.5 đến sáng ngày 11.5, bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở khu vực các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ.