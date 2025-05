Nhà ga T3 lớn nhất nước bất ngờ 'dột' vì mưa lớn

Xác nhận sự việc với Thanh Niên, lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng nhà ga T3 cho biết sự cố này diễn ra tại phần mái kính lấy sáng khu vực chờ ra cửa khởi hành nhà ga hành khách T3. Nguyên nhân do những ngày qua thời tiết tại TP.HCM nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trên mái có khi lên tới 70 - 80 độ C. Tuy nhiên, cơn mưa chiều 7.5 lớn bất ngờ, làm co giãn lớp keo, gây hở một số vị trí.

Nhân viên nhà ga dùng xô đựng nước dọn dẹp chỗ dột tại nhà ga T3 trong cơn mưa lớn chiều 7.5 ẢNH: Cắt từ clip hành khách chia sẻ trên mạng xã hội

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý đã khắc phục bằng cách bơm keo trám lại các vị trí hở, đồng thời rà soát, bổ sung keo toàn bộ tuyến, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác khắc phục vào chiều nay (8.5).

"Những đoạn clip đang lan truyền cũng phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà ga T3. Chúng tôi mong người dân thông cảm do công trình thi công vượt tiến độ để đưa vào khai thác nên chưa có điều kiện thử nghiệm thực tế, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, đây chỉ là sự cố nhỏ, không phải do chất lượng công trình không đảm bảo. Biện pháp khắc phục của Ban đã giải quyết triệt để tình trạng này, đảm bảo không tái diễn trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường sắp tới" - lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng ga T3 thông tin thêm.



Nhà ga T3 có quy mô lớn và hiện đại nhất cả nước ẢNH: T.N

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác từ 17.4, chính thức khánh thành hôm 19.4, là nhà ga phục vụ khách nội địa lớn nhất cả nước với công suất 20 triệu hành khách mỗi năm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Hiện nay, các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Hà Nội, Vân Đồn và ngược lại đã chuyển sang khai thác tại nhà ga mới, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, giúp giảm tải rất lớn cho nhà ga T1.