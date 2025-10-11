Cà Mau: Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức trục lợi quỹ BHYT

Ngày 11.10, theo văn bản của BHXH Cà Mau trả lời PV Thanh Niên, đơn vị này đã phát hiện và buộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, P.Lý Văn Lâm) hoàn trả hơn 1 tỉ đồng cho quỹ BHYT.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 13.5.2025 của Giám đốc BHXH Khu vực XXXII (nay là BHXH tỉnh Cà Mau), đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức về việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong năm 2024.

BHXH tỉnh Cà Mau vừa phát hiện Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức sử dụng bác sĩ làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng vẫn công tác tại bệnh viện TP.HCM, thanh toán BHYT sai hơn 968 triệu đồng ẢNH: G.B

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 2 bác sĩ ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng thời điểm đó vẫn đang công tác tại 2 bệnh viện khác ở TP.HCM. Cụ thể, bác sĩ N.D.K được xác định đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa T.A và bác sĩ H.V.C thuộc Bệnh viện đa khoa C.T.N. Chỉ riêng chi phí liên quan đến hai nhân sự này đã chiếm hơn 968 triệu đồng, khoản chi bị xác định là không hợp lệ và phải hoàn trả quỹ BHYT.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhiều khoản chi khác vi phạm quy định như: chi phí thuốc vượt mức hơn 6,2 triệu đồng, dịch vụ kỹ thuật không đủ điều kiện thanh toán gần 16 triệu đồng và hàng chục triệu đồng chi cho các dịch vụ y tế không hợp lệ.

BHXH Cà Mau cũng thông tin, ngày 15.7 vừa qua, BHXH đã ban hành kết luận chính thức, yêu cầu Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức hoàn trả toàn bộ số tiền sai phạm trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, đến hạn, đơn vị này không thực hiện. Sau hai lần bị cơ quan bảo hiểm đôn đốc, đến ngày 7.10, phòng khám mới chỉ nộp lại 100 triệu đồng, chưa đến 10% tổng số tiền sai phạm.

Một cán bộ BHXH tỉnh cho biết việc chậm khắc phục nghĩa vụ tài chính không chỉ thể hiện sự thiếu hợp tác mà còn gây ảnh hưởng đến tính minh bạch của quỹ BHYT, vốn đang chịu áp lực lớn về cân đối chi trả.