Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cà Mau: Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức trục lợi quỹ BHYT

Gia Bách
Gia Bách
11/10/2025 13:44 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau vừa phát hiện Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức sử dụng bác sĩ làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng vẫn công tác tại bệnh viện TP.HCM, buộc phòng khám hoàn trả hơn 986 triệu đồng cho quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Ngày 11.10, theo văn bản của BHXH Cà Mau trả lời PV Thanh Niên, đơn vị này đã phát hiện và buộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, P.Lý Văn Lâm) hoàn trả hơn 1 tỉ đồng cho quỹ BHYT.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 13.5.2025 của Giám đốc BHXH Khu vực XXXII (nay là BHXH tỉnh Cà Mau), đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức về việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong năm 2024.

Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức bị phát hiện trục lợi quỹ BHYT hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

BHXH tỉnh Cà Mau vừa phát hiện Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức sử dụng bác sĩ làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng vẫn công tác tại bệnh viện TP.HCM, thanh toán BHYT sai hơn 968 triệu đồng

ẢNH: G.B

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 2 bác sĩ ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng thời điểm đó vẫn đang công tác tại 2 bệnh viện khác ở TP.HCM. Cụ thể, bác sĩ N.D.K được xác định đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa T.A và bác sĩ H.V.C thuộc Bệnh viện đa khoa C.T.N. Chỉ riêng chi phí liên quan đến hai nhân sự này đã chiếm hơn 968 triệu đồng, khoản chi bị xác định là không hợp lệ và phải hoàn trả quỹ BHYT.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhiều khoản chi khác vi phạm quy định như: chi phí thuốc vượt mức hơn 6,2 triệu đồng, dịch vụ kỹ thuật không đủ điều kiện thanh toán gần 16 triệu đồng và hàng chục triệu đồng chi cho các dịch vụ y tế không hợp lệ.

BHXH Cà Mau cũng thông tin, ngày 15.7 vừa qua, BHXH đã ban hành kết luận chính thức, yêu cầu Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức hoàn trả toàn bộ số tiền sai phạm trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, đến hạn, đơn vị này không thực hiện. Sau hai lần bị cơ quan bảo hiểm đôn đốc, đến ngày 7.10, phòng khám mới chỉ nộp lại 100 triệu đồng, chưa đến 10% tổng số tiền sai phạm.

Một cán bộ BHXH tỉnh cho biết việc chậm khắc phục nghĩa vụ tài chính không chỉ thể hiện sự thiếu hợp tác mà còn gây ảnh hưởng đến tính minh bạch của quỹ BHYT, vốn đang chịu áp lực lớn về cân đối chi trả.

Tin liên quan

Cà Mau: Bác sĩ Phòng khám đa khoa Sài Gòn không đi làm vẫn có y lệnh

Cà Mau: Bác sĩ Phòng khám đa khoa Sài Gòn không đi làm vẫn có y lệnh

BHXH Cà Mau phát hiện nhiều sai sót ở Công ty TNHH Dược phẩm TVT - Phòng khám đa khoa Sài Gòn (TT.Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) trong đó có việc bác sĩ không đi làm vẫn có y lệnh.

Khám phá thêm chủ đề

BHYT Phòng khám dịch vụ y tế BHXH Cà Mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận