Phòng khám tư lập khống 1.314 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm

Ngày 30.9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệu tập 3 người làm việc tại Phòng khám đa khoa hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường (địa chỉ tại xã Xuân Trường, Ninh Bình), để điều tra về hành vi trục lợi tiền bảo hiểm.

Các nghi phạm (những người ngồi) nộp lại số tiền trục lợi cho cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Những người bị triệu tập phục vụ điều tra gồm: Trần Thị Mai Nga (54 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm kế toán Phòng khám đa khoa hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường; Đỗ Văn Thanh (75 tuổi) và Trương Thị Thu (38 tuổi), đều làm việc tại Phòng khám đa khoa hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, từ tháng 1 đến tháng 5.2025, các nghi phạm trên đã câu kết với nhau lập khống 1.314 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 378 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm trên đã khai nhận hành vi vi phạm và đã tự nguyện nộp lại số tiền đã trục lợi. Vụ án đang được Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.