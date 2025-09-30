Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Phòng khám tư lập khống 1.314 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm

Minh Hải
Minh Hải
30/09/2025 21:24 GMT+7

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, một phòng khám tư nhân ở tỉnh Ninh Bình đã lập khống 1.314 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm y tế.

Ngày 30.9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệu tập 3 người làm việc tại Phòng khám đa khoa hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường (địa chỉ tại xã Xuân Trường, Ninh Bình), để điều tra về hành vi trục lợi tiền bảo hiểm.

Phòng khám tư lập khống 1.314 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm- Ảnh 1.

Các nghi phạm (những người ngồi) nộp lại số tiền trục lợi cho cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Những người bị triệu tập phục vụ điều tra gồm: Trần Thị Mai Nga (54 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm kế toán Phòng khám đa khoa hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường; Đỗ Văn Thanh (75 tuổi) và Trương Thị Thu (38 tuổi), đều làm việc tại Phòng khám đa khoa hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, từ tháng 1 đến tháng 5.2025, các nghi phạm trên đã câu kết với nhau lập khống 1.314 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 378 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm trên đã khai nhận hành vi vi phạm và đã tự nguyện nộp lại số tiền đã trục lợi. Vụ án đang được Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng, thu bất chính hơn 2,2 tỉ đồng

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng, thu bất chính hơn 2,2 tỉ đồng

Công an TP.Đà Nẵng xác định Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Ninh Bình Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội Nghi phạm Trục lợi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận