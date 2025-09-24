Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lập khống hồ sơ nhiên liệu, nhiều cựu cán bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lãnh án

Huy Đạt
24/09/2025 18:11 GMT+7

Nhiều cựu cán bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng giám đốc doanh nghiệp bị đưa ra xét xử vì lập khống hồ sơ nhiên liệu, mua bán hóa đơn, gây thất thoát ngân sách.

Ngày 24.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu ca nô công vụ và mua bán hóa đơn trái phép xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Các bị cáo Trương Hoàn Lạc (58 tuổi, cựu Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam), Bùi Thị Trương Thảo (48 tuổi, cựu Kế toán trưởng), Dương Quang Vinh (46 tuổi, cựu thuyền trưởng ca nô) và Trương Thị Thủy (43 tuổi, cựu thủ quỹ, cùng Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam) bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tôn Thị Kim Liên (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Liên Hiệp Phát) và Lê Minh Cường (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát) bị xét xử về tội "mua bán hóa đơn trái phép”.

- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Hoàn Lạc, cựu Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (áo trắng) và các bị cáo tại phiên tòa xét xử

ẢNH: H.Đ

Theo cáo trạng, từ tháng 5.2020 đến tháng 3.2023, dưới sự chỉ đạo của Trương Hoàn Lạc, các bị cáo đã lập khống 319 chuyến công tác bằng ca nô, ghi thêm giờ hoạt động, hợp thức hóa 422 chuyến thực tế để rút khống nhiên liệu. Từ số liệu khống, Thảo cùng thuyền trưởng Vinh liên hệ các doanh nghiệp để lấy hóa đơn “ma”. Công ty của Liên đã xuất 152 hóa đơn dầu, nhớt, còn công ty của Cường xuất 135 hóa đơn dầu với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thủ quỹ Trương Thị Thủy thừa nhận đã nhận tổng cộng hơn 650 triệu đồng tiền chênh lệch từ phía doanh nghiệp và chi tiêu nội bộ theo chỉ đạo.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát ngân sách, xâm hại đến tính minh bạch trong quản lý tài chính công. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù; Bùi Thị Trương Thảo và Dương Quang Vinh cùng 15 tháng tù; Trương Thị Thủy 12 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Tôn Thị Kim Liên bị phạt 450 triệu đồng, còn Lê Minh Cường bị phạt 300 triệu đồng.

