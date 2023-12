Bắt giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cùng 3 thuộc cấp

Chiều tối 20.12, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trong chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Hoàn Lạc, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cùng 3 bị can khác để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Lực lượng chức năng khám xét tại Cảng vụ hàng hải Quảng Nam Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp

Theo thiếu tướng Dũng, bị can Trương Hoàn Lạc cùng 3 thuộc cấp của mình đã lập khống chứng từ để tham ô tài sản với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Một cán bộ tại Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cũng xác nhận, vào sáng cùng ngày (20.12), lực lượng công an, viện kiểm sát đã đến trụ sở của đơn vị công bố quyết định, sau đó dẫn giải ông Trương Hoàn Lạc đến cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan.

Được biết, trụ sở Cảng vụ hàng hải Quảng Nam đóng tại xã Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam).

Vụ tham ô tài sản đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan.