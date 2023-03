Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đề nghị xử lý tàu hàng Xuyên Á 126

Theo thông báo của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, tàu hàng Xuyên Á 126 gặp nạn ở vùng biển Kê Gà (Bình Thuận) lúc rạng sáng 10.3, trên tàu có 11 thuyền viên được cứu kịp thời thoát nạn khi tàu bị phá nước. Trưa ngày 11.3, chủ tàu tự ý thuê tàu cá lai dắt khỏi hiện trường khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng, trong khi tàu đang bị hư hỏng, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện, hàng hóa và đặc biệt là đe dọa môi trường biển.

Trước đó, sau khi tàu này bị sự cố có nguy cơ bị chìm ở vùng biển Kê Gà vào rạng sáng 10.3 và 11 thuyền viên được cứu vớt thì tàu này vẫn neo tại vị trí cách bờ khoảng 0,5 hải lý (gần Mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận).

Tàu xuyên Á 126 thời điểm gặp nạn ở vùng biển Kê Gà- Bình Thuận BĐBP

Tình trạng tàu đang bị nước tràn vào buồng máy, nguy cơ gây chìm tàu. Trên tàu chở 2.600 tấn phân đạm, nhiên liệu khoảng 7 tấn dầu DO đã khóa van.

Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã có văn bản gửi đến chủ tàu yêu cầu khẩn trương đưa ra phương án khắc phục sự cố và sự cố ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Cũng như phối hợp với các đơn vị có chức năng xây dựng phương án xử lý, ứng phó, khắc phục đối với hàng hóa và phương tiện nêu trên sớm trình Cảng vụ hàng hải Bình Thuận xem xét, phê duyệt để tiến hành triển khai theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ kiểm soát Bộ đội biên phòng, khoảng 10 giờ ngày 11.3, chủ tàu Xuyên Á 126 tự ý thuê 2 tàu cá của ngư dân trên địa bàn thị xã La Gi, tiến hành lai dắt về Vũng Tàu để tiến hành khắc phục sự cố khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng ở Bình Thuận.

Do tại khu vực hiện đang có diễn biến thời tiết phức tạp, việc chủ tàu, thuyền trưởng tàu Xuyên Á 126 sử dụng tàu cá để lai kéo, cũng như việc chỗ thủng chưa được khảo sát kỹ lưỡng có thể ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện, hàng hóa và môi trường biển. Do vậy, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị nếu phát hiện tàu Xuyên Á 126 đang hoạt động trong khu vực quản lý của mình thì tiến hành xử lý chủ tàu và thuyền trưởng theo quy định hiện hành.