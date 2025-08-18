Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam Tuấn 'Khang Nông'

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang mở rộng điều tra vụ án in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 của bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT, đồng thời tiến hành khám xét để phục vụ điều tra hàng chục công ty tại nhiều tỉnh, thành liên quan đến đường dây này.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam 3 người, gồm: Phùng Anh Tuấn (tức Tuấn "Khang Nông", 48 tuổi), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi); đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Các quyết định, lệnh bắt, khám xét đều đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Tuấn "Khang Nông" được cho là điều hành nhiều công ty có dấu hiệu in ấn, phát hành mua bán trái phép hóa đơn thuế ẢNH: N.P

Theo điều tra ban đầu của công an, Phùng Anh Tuấn (quê Nghệ An) vào khu công nghiệp Phan Thiết (Bình Thuận cũ) năm 2009, thành lập Công ty CP Khang Nông và từ đó được gọi là Tuấn "Khang Nông".

Sau đó, Tuấn mở rộng thành lập hàng chục công ty khác tại TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng, trong đó có Công ty CP Thương mại Hồng Ngọc Việt ở P.Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc cũ). Công ty này đã bị Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét trước khi Tuấn "Khang Nông bị bắt vài ngày.

Cơ quan công an khám xét công ty do Tuấn "Khang Nông" điều hành ẢNH: N.P

Tương tự, Nguyễn Văn Vinh được xác định là giám đốc, người đại diện pháp luật của nhiều công ty ở Lâm Đồng. Đào Thị Tố Nữ là giám đốc nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng, đồng thời đứng tên một công ty ở TP.HCM.

Trong khi đó, Trần Đức Nghĩa giữ vai trò chủ tịch HĐQT, giám đốc nhiều công ty ở TP.HCM, Bình Dương và một số địa phương khác, cùng liên quan đến hành vi in ấn, phát hành, mua bán trái phép các chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô hoạt động, thủ đoạn in ấn, phát hành và mua bán hóa đơn trái phép của đường dây do các bị can trên thực hiện.